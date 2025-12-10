Επισκέπτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ από άλλες χώρες- ακόμα και από χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται βίζα- ενδεχομένως σύντομα να πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση των social media τους σε βάθος πενταετίας, σύμφωνα με πρόταση που υποβλήθηκε την Τρίτη από την αρμόδια αμερικανική υπηρεσία (US Customs and Border Protection), όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτό θα επηρεάζει και τους επισκέπτες που υπάγονται στο «visa waiver» πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου πολίτες 42 χωρών μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για μέχρι και 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί πρώτα να λάβουν ηλεκτρονικά σχετική άδεια ταξιδιού.

Σε έγγραφο που υποβλήθηκε την Τρίτη στο ομοσπονδιακό μητρώο, η CBP λέει πως σχεδιάζει να ζητά από τους αιτούντες μια μακρά λίστα προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένων social media, διευθύνσεων email της περασμένης δεκαετίας, καθώς και ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, τόπους κατοικίας και γέννησης γονέων, συζύγων, αδελφών και παιδιών.

Στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος οι αιτούντες από χώρες του προγράμματος visa waiver πρέπει να εγγραφούν στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδιού. Πληρώνουν 40 δολάρια και υποβάλλουν μια διεύθυνση email, μια διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και στοιχεία επικοινωνίας επαφής σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Όπως υπογραμμίζουν οι NY Times, η κίνηση αυτή θα ακολουθήσει παρόμοιες ενέργειες από την αμερικανική κυβέρνηση για ελέγχους στα social media κάποιων αιτούντων βίζα- περιλαμβανομένων αιτούντων βίζα Η-1Β για ξένους εργαζόμενους εξειδίκευσης, καθώς και αιτούντες βίζα για σπουδές. Στέλεχος της βιομηχανίας τουρισμού που μίλησε ανώνυμα επειδή η επιχείρηση/ οργανισμός όπου υπάγεται δεν είχε εξετάσει ακόμα την πρόταση, είπε πως η CBP δεν είχε ενημερώσει ακόμα σχετικά με το σχέδιο αυτό, το οποίο χαρακτήρισε σημαντική κλιμάκωση στους ελέγχους των ταξιδιωτών.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του NBC News, το σχέδιο είναι να γίνονται έλεγχοι στα social media όλων των τουριστών που μπαίνουν στη χώρα, ανεξαρτήτως του αν χρειάζονται βίζα ή όχι. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αύξησης περιορισμών σε βάρος αυτών που μπαίνουν στη χώρα, ειδικά δεδομένου ότι ο Τραμπ εξελέγη μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την καταχώρηση στο ομοσπονδιακό μητρώο, το αμερικανικό κοινό έχει διάστημα 60 ημερών για να υποβάλει τα σχόλιά του πάνω στην πρόταση. Σημειώνεται πως το επόμενο έτος οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν αγώντες του Μουντιάλ, οι οποίοι αναμενόταν να προσελκύσουν μεγάλο αρθμό φιλάθλων από όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από New York Times, NBC News