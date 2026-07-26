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Η ίδια παραδέχεται ότι παλαιότερα αναπαρήγαγε ρωσική προπαγάνδα, υποστηρίζοντας πως εξαπατήθηκε από ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούσαν σε εναλλακτικές πλατφόρμες.

Η influencer συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει πιο ενεργά τις επιχειρήσεις ξένης παραπληροφόρησης.

Η μεταστροφή της θεωρείται πολιτικά σημαντική λόγω της άμεσης πρόσβασης που διατηρεί στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά την αλλαγή στάσης, πολλοί αναλυτές αντιμετωπίζουν την influencer με επιφυλακτικότητα εξαιτίας του ιστορικού της στις θεωρίες συνωμοσίας.

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Μία από τις πιο απρόσμενες πολιτικές μεταστροφές των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πρωταγωνίστρια τη Λόρα Λούμερ. Η γνωστή influencer του κινήματος MAGA, στενή πολιτική σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και μέχρι πρότινος από τις πιο ένθερμες επικρίτριες της Ουκρανίας, εμφανίζεται πλέον να στηρίζει ανοιχτά το Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι για χρόνια είχε πέσει θύμα της ρωσικής προπαγάνδας.

Η αλλαγή στάσης δεν πέρασε απαρατήρητη στην Ουάσιγκτον. Η Λούμερ επισκέφθηκε το Κίεβο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πραγματοποίησε περιοδεία σε περιοχές που έχουν δεχθεί σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Όπως δήλωσε, βλέποντας από κοντά τις καταστροφές συνειδητοποίησε ότι είχε πιστέψει «πολλά ψέματα» για την Ουκρανία, τα οποία, όπως υποστηρίζει, προέρχονταν από δίκτυα ρωσικής παραπληροφόρησης.

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Η ίδια παραδέχεται ότι στο παρελθόν αναπαρήγαγε ισχυρισμούς περί «ναζιστικής Ουκρανίας», όμως σήμερα αναγνωρίζει ότι εξαπατήθηκε, ιδιαίτερα μέσω περιεχομένου που παρακολουθούσε στο Telegram και σε άλλες εναλλακτικές πλατφόρμες, όταν είχε αποκλειστεί από μεγάλα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα, χαρακτηρίζει πλέον τον «πληροφοριακό πόλεμο» μεγαλύτερη απειλή ακόμη και από έναν συμβατικό πόλεμο και ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει σοβαρότερα τις επιχειρήσεις ξένης προπαγάνδας.

Η σημασία της μεταστροφής της δεν οφείλεται μόνο στη μεγάλη επιρροή που ασκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Η Λούμερ θεωρείται πρόσωπο με άμεση πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και έχει κατά το παρελθόν επηρεάσει αποφάσεις του στενού επιτελείου του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συνέντευξή της με τον Ζελένσκι, ενώ η επίσκεψή της πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από νέα συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον.

Οι ουκρανικές αρχές υποδέχθηκαν θερμά την Αμερικανίδα influencer, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή του κλίματος μέσα στο συντηρητικό στρατόπεδο των ΗΠΑ. Η ίδια, πάντως, επιμένει ότι ταξίδεψε αποκλειστικά με δική της πρωτοβουλία και ότι δεν έλαβε καμία χρηματοδότηση από την ουκρανική κυβέρνηση.

Παρά τη θεαματική αλλαγή στάσης απέναντι στον πόλεμο, η Λούμερ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις για άλλες ακραίες τοποθετήσεις της, καθώς δεν έχει αποκηρύξει συνολικά το ιστορικό των θεωριών συνωμοσίας και άλλων αμφιλεγόμενων δηλώσεών της. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η νέα της θέση για την Ουκρανία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική πολιτικά, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από πολλούς αναλυτές.