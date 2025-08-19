Αρνητική ήταν η απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόταση του Βλάντιμιρ Πούτιν για διμερή συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίτερα το BBC και με βάση πληροφορίες που προέρχονται από σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, το Κίεβο «απέρριψε απευθείας» την πρόταση του Ρώσου Προέδρου για συνάντηση στη Μόσχα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν

Την ίδια στιγμή, κατά την συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, υπήρξε μια ολιγόωρη διακοπή. Ο λόγος ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο, στην οποία έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι μία πιθανή διμερής επαφή Πούτιν και Ζελένσκι στη Μόσχα.

Αρνητική απάντηση από Κίεβο και Ευρώπη

Η πρόταση του Ρώσου Προέδρου απορρίφθηκε απευθείας τόσο από τον Ουκρανό Πρόεδρο, όσο και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που τον συνόδευσαν στην Ουάσινγκτον. Ο Πούτιν γνώριζε από πριν το «όχι» που θα εισέπρατε, ενώ η πρόθεση του Ζελένσκι είναι η διμερής συνάντηση να λάβει χώρα σε ουδέτερη τοποθεσία.

Στη χθεσινή συνάντηση που διεξήχθη σε καλό κλίμα στον Λευκό Οίκο, έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων ο Φινλανδός Πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντε Λάιεν.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Σε συνέντευξη που έδωσε στο FOX News, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Αντίθετα, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ενδέχεται να έχουν στρατεύματα στην περιοχή, κάτι που κατά τον Τραμπ δεν θα προκαλέσει πρόβλημα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός παρόλα αυτά για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο. Κατά τον Τραμπ, προτεραιότητά του είναι να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προγραμματιστεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι.