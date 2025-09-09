Το νέο iPhone 17 και των παραλλαγών του παρουσίασε η Apple, σε μία μεγάλη εκδήλωση που προβλήθηκε σε όλον τον πλανήτη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το νέο iPhone 17 βγαίνει στην αγορά σε τέσσερα μοντέλα:

-το βασικό iPhone 17,

-το υπερλεπτό iPhone 17 Air,

-το iPhone 17 Pro και

-το iPhone 17 Pro Max.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει οθόνη ProMotion 120Hz, νέο επεξεργαστή A19, και μπροστινή κάμερα 24MP.

Το Air θα έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, σώμα από τιτάνιο/αλουμίνιο, ενώ θα έχει ενσωματωμένο το πρώτο 5G modem της Apple.

Οι εκδόσεις Pro και Pro Max θα αποδώσουν κορυφαίες επιδόσεις με τον A19 Pro, μνήμη έως 12GB RAM, τριπλό σύστημα κάμερας με 8x οπτικό zoom.

Εκτός από τα iPhone, η Apple θα αποκαλύψει το Apple Watch Series 11, το Ultra 3 και το SE 3 με νέους αισθητήρες υγείας, όπως παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης και δορυφορικές λειτουργίες.

Επιπλέον, θα παρουσιάσει τα AirPods Pro 3, που πιθανόν θα ενσωματώνουν αισθητήρα καρδιακού ρυθμού.

Τo νέο iPhone Air

Ανακοίνωσε επίσης ένα νέο, λεπτό και ελαφρύ iPhone, το iPhone Air, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Η συσκευή διαθέτει πλαίσιο από τιτάνιο, με την Apple να το χαρακτηρίζει «διαστημικής ποιότητας». Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και διατίθεται σε λευκό, χρυσό, μαύρο και γαλάζιο χρώμα.

Ανακοίνωσε επίσης ότι το Air είναι πιο ανθεκτικό από τα προηγούμενα iPhone και χρησιμοποιεί ένα τσιπ που ονομάζει A19 Pro.

«Αν και είναι λεπτότερο και ελαφρύτερο, το iPhone Air εξακολουθεί να έχει εκπληκτική διάρκεια μπαταρίας που διαρκεί όλη μέρα», ανέφερε η εταιρεία.

Οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες από τις 19 Σεπτεμβρίου, με την Apple να ανακοινώνει ότι:

-το iPhone 17 ξεκινά στα $799

-το iPhone 17 Pro ξεκινά στα $1.099

-το iPhone Air ξεκινά στα $999

Νέα σειρά Apple Watch

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα τη νέα σειρά Apple Watch 11 αναφέροντας ότι αποτελεί «το πιο λεπτό και πιο άνετο ρολόι μας μέχρι σήμερα».

Μία κεραμική επίστρωση στο γυαλί το καθιστά πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Η σειρά 11 διαθέτει επίσης νέα αρχιτεκτονική μόντεμ 5G και κεραίας και είναι πιο ενεργειακά αποδοτική, χρησιμοποιώντας λιγότερη μπαταρία.

Η Apple ανανέωσε επίσης το Ultra, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2022. Το ανανεωμένο μοντέλο Apple Watch Ultra 3 έχει βελτιωμένη οθόνη, δορυφορική συνδεσιμότητα και πρόσθεση κάλυψη 5G. Ξεκινά από τα 799 δολ.