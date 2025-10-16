Τα σχέδιά του για την ανέγερση μιας δικής του «αψίδας θριάμβου» ή αλλιώς μιας «αψίδας του Τραμπ» (Arc de Trump), απέναντι από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η λεγόμενη Arc de Trump θα τιμήσει την 250ή επέτειο των ΗΠΑ το επόμενο έτος και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τους υποστηρικτές του Τραμπ, αναφέρει το BBC.

Advertisement

Advertisement

What we know about White House plans for an 'Arc de Trump' https://t.co/6Fo8Hn3q9S — BBC News (World) (@BBCWorld) October 16, 2025

Η αψίδα του Τραμπ παραπέμπει όχι μόνο ονομαστικά αλλά και αισθητικά στην περίφημη Αψίδα του Θριάμβου του Παρισιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η νέα αψίδα να ακολουθεί την αρχιτεκτονική του γαλλικού μνημείου και να καλωσορίζει τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, καθώς αυτοί διασχίζουν τη γέφυρα Memorial από το Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

«Κάθε φορά που κάποιος περνάει από αυτή την όμορφη γέφυρα προς το Μνημείο Λίνκολν λέει κυριολεκτικά ότι κάτι πρέπει να βρίσκεται εδώ. Έχουμε διάφορες εκδοχές… Αυτή είναι μια μακέτα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια πολυτελούς δείπνου που παρέθεσε την Τετάρτη προς τιμήν δισεκατομμυριούχων και μεγάλων εταιρειών που συνέβαλαν οικονομικά στην κατασκευή της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, αξίας 250 εκατ. δολαρίων.

Ο Τραμπ, που είναι επαγγελματίας κατασκευαστής ακινήτων, είπε ότι υπήρχαν τρεις εκδοχές της αψίδας – μικρή, μεσαία και μεγάλη – αλλά ότι του άρεσε περισσότερο η μεγαλύτερη.

Arc de Trump latest: plans for small, medium and large versions are on display at the president’s fundraising dinner for the new White House ballroom tonight pic.twitter.com/BeRhlo0Mfq Advertisement October 15, 2025

Ο Τραμπ είπε ότι το έργο της αίθουσας χορού ήταν «πλήρως χρηματοδοτημένο» και ότι μέρος των χρημάτων που θα περισσέψουν θα μπορέσουν να διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση της αψίδας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή της αψίδας και πόσο θα κοστίσει.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το σκαρίφημα που παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει εντυπωσιακά στοιχεία όπως κολόνες, αετούς, στεφάνια και μια επίχρυση φτερωτή φιγούρα. Η έμπνευση του Τραμπ προέρχεται από την επίσκεψή του στο Παρίσι το 2017, όταν παρακολούθησε με ενθουσιασμό την παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλλης από εξέδρα κοντά στην εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου.

Advertisement

💬 "Ça va être vraiment beau. Je pense que ça va être fantastique"



Lors d'un dîner de gala à la Maison Blanche, Donald Trump a présenté une maquette d'un arc de triomphe, qui devrait voir le jour à Washington #BFM2 pic.twitter.com/rCQYIgn2DB — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2025

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η αψίδα ήταν ιδέα του Τραμπ.

«Εκείνος επινόησε το σχέδιο και συμμετείχε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας», είπε ο αξιωματούχος.

Advertisement