Ένα από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών, η γιγάντια μέδουσα-φάντασμα των βαθέων υδάτων, καταγράφηκε για πρώτη φορά σε βίντεο στα ανοικτά της Αργεντινής, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ματιά σε έναν από τους πιο δυσπρόσιτους οργανισμούς του πλανήτη.

Το εντυπωσιακό πλάσμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ωκεανογραφικής αποστολής με το ερευνητικό σκάφος «Falkor (too)» του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Schmidt, το οποίο ταξίδεψε σε όλο το μήκος των ακτών της Αργεντινής, από το Μπουένος Άιρες έως τα νερά κοντά στη Γη του Πυρός.

Λιγότερες από 100 εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο

Η παρατήρηση έγινε ενώ οι ερευνητές εξερευνούσαν το υποθαλάσσιο φαράγγι Colorado–Rawson. Η μέδουσα-φάντασμα, γνωστή επιστημονικά ως Stygiomedusa gigantea, είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη μεδουσών στον κόσμο. Η καμπάνα της μπορεί να φτάσει σε διάμετρο το ένα μέτρο, ενώ τα τέσσερα πλοκάμια της μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 μέτρα σε μήκος, περίπου όσο ένα σχολικό λεωφορείο.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες μέδουσες, τα πλοκάμια της δεν τσιμπούν. Τα χρησιμοποιεί για να εγκλωβίζει-παγιδεύει πλαγκτόν και μικρά ψάρια και να τα φέρνει στο στόμα της, σε αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «κουρτίνα θανάτου».

Παρά το τεράστιο μέγεθός της, η συγκεκριμένη μέδουσα σπάνια παρατηρείται από ανθρώπους. Έχουν καταγραφεί λίγο περισσότερες από 100 επιβεβαιωμένες εμφανίσεις παγκοσμίως, κυρίως επειδή το είδος ζει συνήθως σε βάθη 1.000 έως 4.000 μέτρων, όπου δεν φτάνει το φως του ήλιου. Η παρουσία της καταγράφεται σε όλους τους ωκεανούς εκτός από τον Αρκτικό και η συγκεκριμένη εντοπίστηκε σε αρκετά μικρότερο βάθος, περίπου 250 μέτρων.

Η ανακάλυψη αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης αποστολής εξερεύνησης της βιοποικιλότητας κατά μήκος της αργεντινής υφαλοκρηπίδας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες εντόπισαν τον μεγαλύτερο γνωστό ύφαλο του κοραλλιού Bathelia candida, ο οποίος εκτείνεται σε έκταση περίπου 0,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων — σχεδόν όσο η Πόλη του Βατικανού. Επιπλέον, καταγράφηκαν αρκετά ακόμη συστήματα υφάλων και 28 πιθανά νέα είδη οργανισμών, μεταξύ των οποίων κοράλλια, σκουλήκια, αχινοί, θαλάσσια σαλιγκάρια και ανεμώνες.