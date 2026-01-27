Η πρόσφατη αποκάλυψη ενός σκανδάλου στην πόλη Μέσα (Mesa) της Αριζόνα που αφορά 45.000 κλήσεις μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία των ίδιων των πολιτών σχετικά με την κατάργηση ή όχι καμερών που βεβαιώνουν παραβάσεις στους δρόμους ολόκληρης της πολιτείας.

Ύστερα από επανειλημμένες αποφάσεις για κατάργηση και επαναφορά των καμερών παρακολούθησης της κυκλοφορίας, η Αριζόνα ενδέχεται πλέον να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να τις απαγορεύσουν οριστικά.

Advertisement

Advertisement

Στην Αριζόνα, το νομικό πλαίσιο αναφέρει ότι οι κλήσεις που αποστέλλονται στους παραβάτες που βεβαιώθηκαν από κάμερες πρέπει να φέρουν την υπογραφή εν ενεργεία δικαστή ή δικαστικού λειτουργού. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι το αστυνομικό τμήμα στην πόλη Μέσα εξέδωσε 43.096 κλήσεις με την υπογραφή συνταξιούχου δικαστή.

Η παράνομη επικύρωση των κλήσεων έλαβε χώρα την περίοδο 2020–2021, ενώ το 2024 σημειώθηκε παρόμοια περίπτωση, με ακόμη 2.446 κλήσεις να αποστέλλονται σε πολίτες, με την υπογραφή διαφορετικού συνταξιούχου δικαστή.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Τερέζα Μαρτίνεζ, βουλευτή της Αριζόνα, «ο δήμος της Μέσα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα σε κάθε πολίτη που έλαβε κλήση επικυρωμένη από δικαστή που είναι συνταξιούχος».

Μάλιστα οι γερουσιαστές της Αριζόνα Γουέντι Ρότζερς και Μαρκ Φίντσεμ πρότειναν πρόσφατα νέο ψήφισμα που θα επιτρέψει στους πολίτες να αποφασίσουν οι ίδιοι για το ζήτημα μέσω ψηφοφορίας. Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής στις 20 Ιανουαρίου, το νομοσχέδιο έλαβε θετική ψήφο και συνεχίζει τη νομοθετική του πορεία.

Στη συνέχεια το ψήφισμα αναμένεται να εξεταστεί από άλλη επιτροπή ή ενδεχομένως να οδηγηθεί και απευθείας στην ολομέλεια για ψηφοφορία. Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν η Αριζόνα θα απαγορεύσει οριστικά τις κάμερες καταγραφής παραβάσεων.