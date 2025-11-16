Τέλος στη ζωή του έδωσε ένας πατέρας από την Αριζόνα την ώρα που βρισκόταν αντιμέτωπος με δεκαετίες φυλάκισης, επειδή άφησε τη 2χρονη κόρη του να πεθάνει στη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο. Ο 38χρονος Κρίστοφερ Σκόλτες επέλεξε να πεθάνει από ασφυξία μέσα στο αυτοκίνητό του, με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που έφυγε από τη ζωή και η κόρη του.

Ο 38χρονος βρέθηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του στο Φοίνιξ, όπου ζούσε με τη σύζυγό του, τη δρ Έρικα Σκόλτες, λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία του την προηγούμενη νύχτα.

Ο ακριβής τρόπος θανάτου του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά πιστεύεται ότι πέθανε από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Μαρικόπα στην εφημερίδα Daily Mail.

Ο θάνατος είχε προηγουμένως επιβεβαιωθεί ως αυτοκτονία από την αστυνομία και τους εισαγγελείς της Αριζόνα, ενώ η οικογένεια δήλωσε ότι το αυτοκίνητο στο οποίο πέθανε δεν ήταν το ίδιο με αυτό στο οποίο πέθανε η μικρή του κόρη, η Πάρκερ.

Ο θάνατος του Σκόλτες είναι συγκλονιστικά παρόμοιος με τον τρόπο που η κόρη του πέθανε στο αυτοκίνητό του, αφού την άφησε στην αυλή τους για περισσότερες από τρεις ώρες μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα του 2024, όπως σημειώνει η New York Post.

Ο πατέρας βρισκόταν μέσα στο σπίτι και έβλεπε πορνό, έπινε μπίρα και έπαιζε βιντεοπαιχνίδια τη στιγμή του θανάτου της.

Ο Σκόλτες ομολόγησε την ενοχή του τον Οκτώβριο και αναμενόταν να εκτίσει ποινή φυλάκισης έως 30 ετών.

Η ποινή φυλάκισής του επρόκειτο να ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου, αλλά αυτοκτόνησε την προηγούμενη μέρα, αποφεύγοντας τη δικαιοσύνη για τον θάνατο της μικρής.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου, όταν η μικρή Πάρκερ πέθανε παγιδευμένη στο οικογενειακό αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα του Ιουλίου. Το σώμα της βρέθηκε από την τρομοκρατημένη μητέρα της όταν επέστρεψε στο σπίτι – με τον Σκόλτες να προσπαθεί να πει στην αστυνομία που έφτασε στο σημείο ότι την είχε αφήσει στο αυτοκίνητο για όχι περισσότερο από 45 λεπτά.

Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι γνώριζε ότι ο κινητήρας και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου θα έσβηναν αυτόματα μετά από 30 λεπτά χωρίς επίβλεψη. Και προφανώς ήταν σε θέση να γνωρίζει αυτό το γεγονός, καθώς το να αφήνει τα παιδιά του στο αυτοκίνητο ήταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μια ανησυχητικά συνηθισμένη συμπεριφορά εκ μέρους του.

Ο Σκόλτες είχε τρεις ακόμα κόρες. Η μεγαλύτερη κόρη του, μια 17χρονη από προηγούμενο γάμο, ισχυρίστηκε ότι την άφηνε χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο για ώρες, από τότε που ήταν 7 ετών, σε μια εκρηκτική αγωγή που κατατέθηκε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του.

Αυτό σημαίνει ότι άφηνε τα παιδιά του στο αυτοκίνητο για περισσότερο από μία δεκαετία, μέχρι η συμπεριφορά αυτή τελικά να σκοτώσει τη μικρή Πάρκερ.

Η σύζυγός του θύμωσε μαζί του για τη συμπεριφορά του μετά τον θάνατο της Πάρκερ, λέγοντάς του: «Σου είχα πει να σταματήσεις να τα αφήνεις στο αυτοκίνητο. Πόσες φορές σου το έχω πει;».

«Μωρό μου, συγγνώμη», απάντησε εκείνος. «Μωρό μου, η οικογένειά μας. Πώς μπόρεσα να το κάνω αυτό; Σκότωσα το μωρό μας, δεν μπορεί να είναι αλήθεια».

Η μεγαλύτερη κόρη του ισχυρίστηκε ότι την παραμελούσε τακτικά και ότι την κακοποιούσε σωματικά, και ότι μάλιστα παραποίησε τα χαρτιά για την κηδεμονία της, για να μπορεί να εισπράττει τα επιδόματα της κυβέρνησης.

