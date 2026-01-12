Η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 48χρονου Ρώσου A.V. Panov, εργαζόμενου στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία, καταλήγει ότι ο θάνατος επήλθε από ασφυξία λόγω βρόγχου.

Όμως, αντί να κλείσει την υπόθεση, φαίνεται να εντείνει τα ερωτήματα: Οι κυπριακές ανακριτικές αρχές υποστηρίζουν ότι δεν είχαν τα αναγκαία τεκμήρια και κυρίως, δεν τους επιτράπηκε πρόσβαση στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας, ώστε να επιβεβαιώσουν με επιστημονικά δεδομένα την εκδοχή της αυτοχειρίας ή και του φόνου.

Κατά το ρεπορτάζ, η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα και κατέδειξε ασφυξία λόγω βρόγχου. Η ιατροδικαστική ένδειξη, ωστόσο, δεν «απαντά» από μόνη της στα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, ειδικά όταν δεν υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στη σκηνή.

Το χρονικό και οι «γκρίζες ζώνες» της έρευνας

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Κύπρο, φέρεται να εκτυλίχθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν – πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – ο 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στην Πρεσβεία. Οι κυπριακές αρχές, όπως αναφέρεται, ενημερώθηκαν με καθυστέρηση ωρών. Όταν κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στο σημείο, δεν επετράπη η είσοδος στο εσωτερικό και η σορός παραδόθηκε στον προαύλιο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος.

Το αποτέλεσμα; Οι ερευνητές καλούνται να «δέσουν» τα κομμάτια ενός παζλ χωρίς πρόσβαση στον βασικό χώρο της υπόθεσης και χωρίς κρίσιμα στοιχεία που, σε κάθε άλλη σκηνή θανάτου, θα συλλέγονταν επιτόπου (ίχνη, φωτογραφική τεκμηρίωση, αντικείμενα, θέση σώματος κ.ά.).

Το σημείωμα που «φεύγει» για Μόσχα

Στο ίδιο πλαίσιο, σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου, καταγράφεται ότι στις κυπριακές αρχές αναφέρθηκε πως επρόκειτο για αυτοχειρία και ότι το θύμα είχε αφήσει επιστολή. Ωστόσο, προστίθεται ότι το σημείωμα δεν επρόκειτο να παραδοθεί στους ανακριτές αλλά να αποσταλεί στη Μόσχα.

Ποιος ήταν ο A.V. Panov και τι ερευνούν οι αρχές

Νεότερες πληροφορίες που μεταδίδονται αναφέρουν ότι ο A.V. Panov είχε δηλωθεί ως μέλος της διπλωματικής αποστολής και είχε, μεταξύ άλλων, καθήκοντα που σχετίζονται με την Τεχνολογία Πληροφοριών. Και αυτή η «λεπτομέρεια» δημιουργεί διάφορα σενάρια με την ημερομηνιακή σύμπτωση της ξαφνικής ανάρτησης του μονταρισμένου παράνομου βίντεο μιάς «Emily» που στόχευε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυνεβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι έρευνες, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αφορούν τόσο την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του και τη διακρίβωση πιθανών πρόσθετων ρόλων, όσο και τη χρονική στιγμή και τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για εμπλοκή, σε επίπεδο παρακολούθησης της υπόθεσης, όχι μόνο της Αστυνομίας αλλά και υπηρεσιών ασφαλείας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας

Σε ανάρτηση που παρουσιάζεται από το μέσο, η Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο αναφέρει ότι ο «συνάδελφός» τους A.V. Panov απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «προσωπική τραγωδία» για οικογένεια και φίλους, ενώ σημειώνει ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, χειρίζεται τις διαδικασίες για την ταχεία επαναπατρισμό της σορού.

Γιατί το θέμα «σκοντάφτει» και στο διπλωματικό καθεστώς

Το κενό πρόσβασης στον χώρο όπου βρέθηκε ο 48χρονος δεν είναι απλώς επιχειρησιακή λεπτομέρεια: Η διπλωματική πραγματικότητα θέτει περιορισμούς. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις προβλέπει ότι οι χώροι της διπλωματικής αποστολής είναι απαραβίαστοι και οι αρχές του κράτους υποδοχής δεν μπορούν να εισέλθουν χωρίς συναίνεση του επικεφαλής της αποστολής.

Κι έτσι, όσο η έρευνα δεν «πατά» στη σκηνή με τους συνήθεις όρους, η νεκροτομή μπορεί να λέει πολλά για το ιατροδικαστικό σκέλος, αλλά λιγότερα για το «πλαίσιο» που θα απαντούσε στα μεγάλα ερωτήματα.