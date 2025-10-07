Αναβρασμός επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα καθώς ένα αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Σελήνη και ενδέχεται να συγκρουστεί μαζί της το 2032.

Για τον παραπάνω λόγο, ορισμένοι επιστήμονες αναρωτιούνται αν η Γη πρέπει να τον καταστρέψει με πυρηνικά.

Υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο αποκάλυψαν ότι ο αστεροειδής, με την ονομασία 2024 YR4, έχει πιθανότητα 4% να προσκρούσει στη Σελήνη το 2032, σύμφωνα με μελέτη που υποβλήθηκε πρόσφατα από περισσότερους από δώδεκα επιστήμονες στο arXiv.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι μια «πιθανή σεληνιακή πρόσκρουση» με τον 2024 YR4 θα μπορούσε να αυξήσει την ποσότητα των σωματιδίων και των υπολειμμάτων γύρω από τη Γη «έως και 1.000 φορές» πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, «και να αποτελέσει απειλή για αστροναύτες και διαστημόπλοια».

Η μελέτη εξετάζει διάφορες προσεγγίσεις για την πιθανή αποτροπή μιας σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων επιλογών «άμεσης αντίδρασης και καθυστερημένης εκτόξευσης», καθώς και αυτού που οι ερευνητές αποκαλούν «ισχυρή καταστροφή» — δηλαδή τη χρήση πυρηνικών εκρηκτικών συσκευών.

Κι αν δεν πετύχει η χρήση πυρηνικών;

Ωστόσο, η πυρηνική καταστροφή του αστεροειδούς θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα.

«Αν η έκρηξη δεν είναι αρκετά ισχυρή, απλώς θα δημιουργηθεί ένα νέφος από συντρίμμια», δήλωσε η Τζούλι Μπρισέ, προσωρινή διευθύντρια του Florida Space Institute, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, μιλώντας στο NBC News.

Επεσήμανε επίσης ότι τίθεται το ζήτημα ποια χώρα ή υπηρεσία θα ηγείτο μιας τόσο κρίσιμης αποστολής.

«Πιθανότατα θα ήταν χώρες που διαθέτουν την τεχνολογική ικανότητα να το κάνουν, κάτι που ίσως περιορίζει τις επιλογές σε τρεις ή τέσσερις — αλλά θα ήθελαν να συνεργαστούν;» είπε.

Αν η πυρηνική επιλογή θεωρηθεί τελικά υπερβολικά ακραία, οι ερευνητές εξέτασαν και τη δυνατότητα απλής εκτροπής του αστεροειδούς, στέλνοντας πολλαπλά μεγάλα διαστημόπλοια κοντά του — ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει ελαφρώς την τροχιά του, αποτρέποντας την πρόσκρουση, ειδικά αν εφαρμοστεί αρκετά έγκαιρα.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 — γνωστός και ως «δολοφόνος πόλεων» λόγω του μεγέθους του — εντοπίστηκε για πρώτη φορά από ερευνητές τον Δεκέμβριο. Οι αρχικοί υπολογισμοί έδειχναν ότι είχε πιθανότητα 3% να προσκρούσει τελικά στη Γη, αλλά περαιτέρω παρακολούθηση αποκάλυψε ότι η πιθανότητα αυτή είναι μηδενική.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), ένα αντικείμενο με το εκτιμώμενο μέγεθος του 2024 YR4 συγκρούεται με τη Γη περίπου κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια και προκαλεί σημαντικές τοπικές ζημιές — όχι όμως εκτεταμένη πλανητική καταστροφή.

Ένας παρόμοιου μεγέθους αστεροειδής εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης το 2013 πάνω από την πόλη Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας. Αν και τελικά εξερράγη στον αέρα περίπου 30 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, η έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 500 κιλοτόνους ΤΝΤ, σύμφωνα με την Planetary Society. Η έκρηξη τραυμάτισε «1.500 άτομα και προκάλεσε ζημιές σε 7.200 κτίρια σε έξι πόλεις», σύμφωνα με τον οργανισμό.

Πηγή: people.com

