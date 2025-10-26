Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στη Σαρδηνία, με θύμα έναν 25χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος υπηρετεί ως πυροσβέστης στην περιοχή, ήταν μεταξύ των πρώτων που έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των θυμάτων, χωρίς να γνωρίζει αρχικά ότι ανάμεσά τους βρισκόταν και ο γιος του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Τέμπιο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε φίλοι οι οποίοι κατευθύνονταν σε ένα πάρτι, ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και έπεσε από γέφυρα, σε βάθος περίπου 15 μέτρων.

🔴 In Sardegna un’auto con 5 giovani cade da un ponte, muore un 25enne. Tra i soccorritori il padre della vittima, i 4 ragazzi rimasti feriti non sono in pericolo di vita pic.twitter.com/Nu8VvYETO8 — RTL 102.5 (@rtl1025) October 26, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και έτρεξε έως ένα κοντινό σπίτι για να ζητήσει βοήθεια, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Gravissimo incidente stradale in #Gallura. Per cause ancora da accertare un'auto con a bordo 5 ragazzi diretti a una festa precipita da un ponte. Muore un 25enne. A soccorrerlo, il padre vigile del fuoco pic.twitter.com/zz1VKXYSYj — Tg3 (@Tg3web) October 26, 2025

Η επιχείρηση των πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας του απόκρημνου εδάφους στο οποίο είχε καταλήξει το όχημα. Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το σημείο και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από RTL