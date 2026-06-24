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Το τουρνουά, το οποίο είχε καθιερώσει η ίδια το 2007, μετονομάστηκε σε Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint-Tropez.

Παράλληλα με την αθλητική αυτή εξέλιξη, η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Groupe Casino.

Παρά τις αλλαγές, το αγωνιστικό επίπεδο της διοργάνωσης παρέμεινε υψηλό, με την Anastasia Nielsen να αναδεικνύεται νικήτρια στο φετινό Grand Prix.

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Είναι γνωστό ότι η Αθηνά Ωνάση έχει συνδέσει το όνομά της τόσο με την αγωνιστική ιππασία όσο και με τον επιχειρηματικό κόσμο που περιστρέφεται γύρω από το άθλημα.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση είχε έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια και στο Σαιν-Τροπέ, όπου φιλοξενείται ένα από τα κορυφαία διεθνή γεγονότα της ιππασίας, στην περίφημη παραλία Pampelonne Beach, κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Κυανής Ακτής.

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Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, σημαδεύτηκε από μια ηχηρή αλλαγή που δεν πέρασε απαρατήρητη στους κύκλους της διεθνούς ελίτ.

Το όνομα της Αθηνάς Ωνάση απουσίαζε για πρώτη φορά από την επίσημη ονομασία του αγώνα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα στον χώρο της ιππασίας.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, που για χρόνια ήταν γνωστό ως «Longines Athina Onassis Horse Show» (LAOHS), εμφανίστηκε φέτος με τη νέα ονομασία «Longines Global Champions Tour of Ramatuelle/Saint-Tropez».

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς πρόκειται για αγώνα υπερπήδησης εμποδίων επιπέδου CSI5* — το υψηλότερο επίπεδο διεθνούς δυσκολίας, αντίστοιχο των Ολυμπιακών Αγώνων — τον οποίο η ίδια είχε καθιερώσει το 2007 στο Σάο Πάολο.

Με τα χρόνια, το event εντάχθηκε στο «Longines Global Champions Tour», το κορυφαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιππασίας που φέρει την υπογραφή του Jan Tops, με τον οποίο η Ωνάση διατηρούσε στενή και πολυετή συνεργασία.

Η απομάκρυνση του ονόματός της από το τουρνουά έρχεται παράλληλα με σημαντικές εξελίξεις και στον επιχειρηματικό τομέα.

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Συγκεκριμένα, στις 14 Ιουνίου, η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Groupe Casino, της ιστορικής γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην οποία είχε ενταχθεί την άνοιξη του 2024, μετά την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση του ομίλου.

Ο έλεγχος της εταιρείας είχε περάσει σε νέο επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τον Daniel Křetínský, ο οποίος είχε εισηγηθεί και τη συμμετοχή της στο διοικητικό συμβούλιο.

Παρά τις αλλαγές σε πρόσωπα και τίτλους, το αγωνιστικό επίπεδο της διοργάνωσης παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό. Στο φετινό Grand Prix της Ramatuelle, νικήτρια αναδείχθηκε η Anastasia Nielsen, επιβεβαιώνοντας ότι η διοργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας ιππικής κοινότητας, ανεξαρτήτως ονομασίας.

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