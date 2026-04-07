Βίντεο που έγινε γρήγορα viral δείχνει έναν παπαγάλο να συμμετέχει σε κατάδυση στις Μπαχάμες, χάρη σε ένα αυτοσχέδιο υποβρύχιο που κατασκεύασε ο ιδιοκτήτης του. Ο Στίβεν Λόιερ είχε δοκιμάσει πρώτα τη συσκευή στο σπίτι του και στη συνέχεια τη χρησιμοποίησε στη θάλασσα, επιτρέποντας στον παπαγάλο, τον Μπίμπι, να εξερευνήσει τον υποβρύχιο κόσμο με έναν τρόπο που σπάνια συναντάται για το συγκεκριμένο είδος.

Ο Λόιερ ανάρτησε επιπλέον υλικό, τονίζοντας πως το βίντεο είναι αυθεντικό και δεν έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως αναφέρει, ο Μπίμπι πετά κανονικά και συχνά κάθεται στον ώμο του, ενώ παρουσίασε και την κατασκευή του, εξηγώντας ότι την είχε ελέγξει διεξοδικά πριν τη δοκιμάσει στις Μπαχάμες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αέρας στο σύστημα παρέχεται από φιάλη τύπου paintball με πίεση 3000 psi, η οποία είναι τοποθετημένη στη βάση, ενώ έχουν προστεθεί μολύβδινα βάρη ώστε να επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία στο νερό. Ο Μπίμπι βυθίστηκε περίπου στα 90 εκατοστά και, όπως υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του, παρέμεινε ήρεμος καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας.