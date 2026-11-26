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Οι αρχές κατέσβεσαν τη φωτιά μέσα σε μία ώρα, ενώ το Τμήμα Ελέγχου της Ρύπανσης αξιολογεί την ποιότητα του αέρα και του νερού.

Η εταιρεία Bangchak Corp διέκοψε τις παραγωγικές δραστηριότητες της μονάδας και διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι ο εφοδιασμός της χώρας με πετρέλαιο δεν θα επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη διακοπή λειτουργίας.

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Μια έκρηξη και πυρκαγιά σε μια μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, την Πέμπτη προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον εννέα ατόμων και ανάγκασαν τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν προσωρινά τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα, ενώ τρία άτομα βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο Erawan στη Μπανγκόκ. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή, σε μια ανατολική γειτονιά της Μπανγκόκ.

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Μια ειδοποίηση που στάλθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου στους κατοίκους ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 μ.μ. και συμβούλευε το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Οι αρχές της πόλης ανέφεραν λιγότερο από μία ώρα αργότερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε είχε κατασβεστεί.

Αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά συμβούλεψαν όσους ζουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων (3 μιλίων) από την εγκατάσταση να είναι προσεκτικοί λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το Τμήμα Ελέγχου της Ρύπανσης ανέφερε ότι έστειλε υπαλλήλους για να αξιολογήσουν την ποιότητα του αέρα και του νερού στη γύρω περιοχή.

Η εταιρεία Bangchak Corp., ιδιοκτήτρια της μονάδας διύλισης και αποθήκευσης, επιβεβαίωσε τη φωτιά σε ανάρτηση στο Facebook και ανέφερε ότι η αιτία εξακολουθεί να διερευνάται. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι έχει διακόψει όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.

Ο υπουργός Ενέργειας Ακανάτ Προμφάν δήλωσε ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε σε μία από τις μονάδες του διυλιστηρίου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την αποθήκη πετρελαίου. Ανέφερε ότι θα επιθεωρήσει τον χώρο για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

«Εάν δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι η αποθήκη πετρελαίου είναι ασφαλής, δεν θα τους επιτρέψουμε να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους», είπε.

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Ο Ακανάτ δήλωσε ότι ο εφοδιασμός της Ταϊλάνδης με πετρέλαιο δεν αναμένεται να επηρεαστεί, καθώς υπάρχουν πέντε ακόμη διυλιστήρια στη χώρα και η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων.

Το διυλιστήριο, με δηλωμένη παραγωγική ικανότητα 120.000 βαρέλια την ημέρα, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ταϊλάνδη και το μοναδικό που βρίσκεται σε αστική περιοχή.

Μια έκρηξη και πυρκαγιά στο διυλιστήριο τον Ιούλιο του 2012 προκάλεσαν ζημιές σε μια γειτονική κατοικημένη περιοχή και χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για την επισκευή της εγκατάστασης.

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Η Bangchak, στην ανακοίνωσή της, δεν έκανε καμία αναφορά σε τυχόν τραυματισμούς.

Η Bangchak εκμεταλλεύεται δύο διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Phra Khanong, με συνολική δυναμικότητα διύλισης περίπου 300.000 βαρέλια την ημέρα.

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