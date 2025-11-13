Η Γαλλία απέτισε φόρο τιμής την Πέμπτη (13/11) στα 130 άτομα που βρήκαν τραγικό θάνατο πριν από 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης από βομβιστές αυτοκτονίας και ένοπλους άνδρες του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι στόχευσαν καφέ, εστιατόρια και τη συναυλιακή αίθουσα του Μπατακλάν.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2015 ήταν οι πιο θανατηφόρες της χώρας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημαδεύοντας μια για πάντα το γαλλικό έθνος. Η τρομοκρατική επίθεση του Μπατακλάν οδήγησε στην επιβολή έκτακτων μέτρων ασφαλείας, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στη γαλλική νομοθεσία.

Το χρονικό της επίθεσης στο Μπατακλάν

Η επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 2015 ξεκίνησε με εκρήξεις από βομβιστές, από τις οποίες σκοτώθηκε ένας πολίτης, οδηγός λεωφορείου, έξω από το στάδιο Stade de France. Στην συνέχεια, ένοπλοι που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία στο κέντρο του Παρισίου, επιτέθηκαν και σκότωσαν αθώους πολίτες πυροβολώντας τους.

«Από εκείνη τη νύχτα υπάρχει ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει», είπε η κόρη του Ντίας, του οδηγού λεωφορείου που σκοτώθηκε έξω από το Stade de France. Η ίδια περιέγραψε συγκινημένη τις αγωνιώδεις προσπάθειες να εντοπίσουν τον πατέρα της, προτού μάθουν ότι ήταν το πρώτο θύμα της τραγωδίας.

«Ας ευαισθητοποιήσουμε τις νεότερες γενιές, ας μεταδώσουμε τις αξίες της Δημοκρατίας μας και ας τους θυμίζουμε όλες αυτές τις αθώες ζωές που χάθηκαν, όπως του πατέρα μου, που έφυγε πολύ νωρίς, χωρίς κανέναν λόγο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας και απέτισε φόρο τιμής στα θύματα, τηρώντας ενός λεπτού σιγή και καταθέτοντας στέφανα έξω από το Stade de France.

Επίθεση στην κουλτούρα της Γαλλίας

Η Ανέ Ινταλγκό, δήμαρχος Παρισίου, δήλωσε στο RTL ότι: «Οι τρομοκράτες ήθελαν να επιτεθούν σε αυτή την κουλτούρα που μας χαρακτηρίζει, την κουλτούρα της χαράς, της γιορτής, της ποικιλομορφίας, του μοιράσματος και της μουσικής».

Από την άλλη μεριά, ο Λοράν Νινιέζ, Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, τόνισε ότι: «Μια επίθεση σαν εκείνη που δυστυχώς ζήσαμε πριν από δέκα χρόνια, στις 13 Νοεμβρίου, είναι σήμερα λιγότερο πιθανή, κάτι που σύμφωνα με τον Υπουργό οφείλεται στην «αποδυνάμωση του Ισλαμικού Κράτους.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «η απειλή παραμένει υψηλή… υπάρχουν άτομα στη χώρα που ριζοσπαστικοποιούνται πολύ γρήγορα και σχεδιάζουν βίαιες ενέργειες».

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο Μπατακλάν, θυμήθηκε ότι άκουγε το συγκρότημα Eagles of Death Metal, και πώς οι άνθρωποι «κατέληξαν στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και σωριασμένοι κάτω.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, «μετά υπήρχε η μυρωδιά του αίματος», με τον 46χρονο άνδρα να ισχυρίζεται ότι ένας φίλος του σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει έναν ακόμα φίλο τους, που βρισκόταν στο σημείο της ένοπλης επίθεσης.

Ο 46χρονος εξακολουθεί να υποφέρει από μετατραυματικό στρες και δεν μπορεί να βρεθεί σε μέρη με πολύ κόσμο ή σε κλειστούς χώρους, ούτε καν σε κινηματογράφους, καθώς οι δυνατοί κρότοι του θυμίζουν τις εκπυρσοκροτήσεις των όπλων.

