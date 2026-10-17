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Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και την ουκρανική ηγεσία, η οποία υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις ήταν απαραίτητες για την άσκηση πίεσης στη Μόσχα.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου επιδεινώθηκαν μετά τη σύναψη συμφωνίας για εισαγωγή ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση για απόσυρση στρατιωτικής υποστήριξης.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επικριτικές δηλώσεις, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει «ντροπή» τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρά μέτρα κατά της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε πολλές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος τους, καθώς η διαμάχη με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι οξύνεται, αναφέρει το BBC.

Οι κυρώσεις είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και υπογραφεί από τον Τραμπ τον Σεπτέμβριο.

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Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή το βράδυ, αναφέροντας ότι η αναστολή ορισμένων από αυτές εξυπηρετεί το «εθνικό συμφέρον» των ΗΠΑ, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τους Αμερικανούς βουλευτές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να «αγνοήσουν εντελώς» τις κυρώσεις.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου επιδεινώθηκαν μετά τη σύναψη μιας αμφιλεγόμενης συμφωνίας από τις ΗΠΑ για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ την περασμένη εβδομάδα. Στη συνέχεια, η Ουκρανία κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για την απόσυρση βασικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι αντάλλαξαν αιχμηρές δηλώσεις ο ένας για τον άλλον. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ήταν ωραίο να βρίσκεται ανάμεσα σε «πραγματικούς ηγέτες» κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφού ο Τραμπ είχε πει ότι ο Ζελένσκι ήταν «πιο δύσκολος στην αντιμετώπιση» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο νέος νόμος των ΗΠΑ για τις κυρώσεις στοχεύει στην οικονομία της Ρωσίας, παρέχοντας στον Τραμπ ευρείες εξουσίες να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από τους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου – κυρίως την Κίνα και την Ινδία.

Περιλάμβανε επίσης κυρώσεις εναντίον υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο Πούτιν, καθώς και εναντίον ρωσικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, ο οποίος αποτελείται από πλοία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των υφιστάμενων εμπάργκο.

Ζελένσκι: «Οι κυρώσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ»

Πολλές από αυτές τις διατάξεις έχουν πλέον αρθεί από τον Τραμπ.

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Ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε την άρση των κυρώσεων «σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή».

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα είχαν προκαλέσει «σοβαρή ζημιά» κυρίως στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια αγορά, και ότι η οικονομική συνεργασία ωφελεί και τις δύο χώρες.

Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής της Βιρτζίνια Ντον Μπέιερ, επέκριναν την κίνηση αυτή, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι υποχωρεί στη Μόσχα και γυρίζει την πλάτη στο Κίεβο και στον Ζελένσκι.

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«Η τελευταία υποχώρηση του Τραμπ στον Πούτιν προδίδει για άλλη μια φορά τους Ουκρανούς εταίρους μας και αψηφά τη σαφή βούληση του Κογκρέσου, όπως αυτή εκφράζεται στη νομοθεσία που αποσκοπεί στην τιμωρία της Ρωσίας για τον παράνομο πόλεμο επιθετικότητας που διεξάγει», έγραψε ο Μπέιερ στο X.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω οργή στην Ουκρανία, όπου ο Ζελένσκι τονίζει εδώ και καιρό την ανάγκη για αυστηρές κυρώσεις προκειμένου να περιοριστούν τα κεφάλαια που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ρωσία για τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο το πρωί ότι οι κυρώσεις «θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ» και ότι ο νόμος «υποτίθεται ότι θα ασκούσε πραγματικά αποτελεσματική πίεση στη Ρωσία για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

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Επεσήμανε τις ρωσικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 15 ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, και δήλωσε: «Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει γενική διακοπή ρεύματος στην Ουκρανία – ακριβώς πριν από τον χειμώνα».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι «σημαντικό όλοι στην Αμερική να δουν επίσης τι συμβαίνει πραγματικά» επί τόπου.

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα άρει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

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Είπε επίσης ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές συνομίλησαν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους την Παρασκευή και ότι οι δύο ομάδες ενδέχεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

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Ο Τραμπ είχε αρχικά δεχτεί κριτική από τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας για την προσωρινή αναστολή ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί στα ύψη κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο Τραμπ ασχολείται εδώ και μήνες με τις πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε εκτόξευση του κόστους των καυσίμων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός έχει επιδεινώσει τη δημοτικότητα του Τραμπ στο αμερικανικό κοινό.

Ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι η συμφωνία ισοδυναμούσε με επένδυση των ΗΠΑ στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

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Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε μια «ενεργειακή εκεχειρία» για να διευκολυνθεί η εξαγωγή ρωσικού ντίζελ.

Και οι δύο χώρες επιτίθενται εντατικά στις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται για να περιοριστούν τα έσοδα της ρωσικής πολεμικής μηχανής, ενώ η Μόσχα ισχυρίζεται ότι στοχεύει μόνο εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε αρχικά την έκπληξή του για την ανακοίνωση του Τραμπ και δήλωσε ότι το Κίεβο θα σταματούσε τις επιθέσεις αν η Ρωσία έκανε το ίδιο. Μετά από τρεις ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν αρκετές νέες επιθέσεις από τη Ρωσία, το Κίεβο επανέλαβε τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Αυτό προκάλεσε δριμεία καταδίκη από τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις «ντροπή». Ο Ζελένσκι απάντησε ότι «απλώς υπερασπιζόταν τα συμφέροντα της Ουκρανίας».