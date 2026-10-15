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H Ουκρανία είπε πως η SpaceX του Έλον Μασκ περιόρισε τις υπηρεσίες του Starlink την Τετάρτη, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις κρούσης και αεράμυνας με μη επανδρωμένα, καθώς αυξάνονται οι προβληματισμοί για την αμερικανική υποστήριξη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε ξανά πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων, κόβοντας το ρεύμα σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, σε επιθέσεις που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «επιδεικτική ασέβεια» στην έκκληση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για κατάπαυση πυρός όσον αφορά στον κλάδο της ενέργειας.

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Ο Τραμπ στράφηκε εναντίον του Ζελένσκι μετά την άρση κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ με σκοπό τη μείωση των τιμών των καυσίμων, οι οποίες έχουν φτάσει στα ύψη από τότε που άρχισε ο πόλεμος ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια και τους Ουκρανούς να αντικαταστήσουν τον Ζελένσκι.

«Είναι οδυνηρό όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει μία πλευρά, όχι τη δική μας» είπε ο Ζελένσκι στο «Piers Morgan Uncensored». Είπε πως δεν είχε πρόβλημα ο Τραμπ να είναι «στη μέση» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μα «αν είσαι στη μέση, πρέπει να μείνεις εκεί».

Ερωτηθείς για τον περιορισμό στη στρατιωτική έκδοση των υπηρεσιών του Starlink στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε «είναι μεγάλο λάθος…η απόφαση αυτή θα φέρει πολλές ανθρώπινες απώλειες».

Ο Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ελέγχει τις ταχύτητες του συστήματος. «Οποιαδήποτε όρια στην ταχύτητα ή χρήση αποφασίζονται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και εν τέλει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» έγραψε ο Μασκ στο Χ.

Με πληροφορίες από Reuters