Στο «κλαμπ» των 5 καλλιτεχνών με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων μπήκε η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Beyoncé μετά την τεράστια επιτυχία της περιοδείας Cowboy Carter, σύμφωνα με έκθεση του Forbes.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα εντάσσεται στο πλευρό του συζύγου της Jay-Z και καλλιτεχνών, όπως η Taylor Swift, και είναι πλέον και εκείνη δισεκατομμυριούχος. Ο σύζυγός της, Jay-Z, ήταν ο πρώτος μουσικός που έγινε δισεκατομμυριούχος στη λίστα του Forbes το 2019 ενώ η Rihanna, ο Bruce Springsteen και η Taylor Swift ανήκουν επίσης σε αυτή την κατηγορία.

So Beyoncé is the FIRST black artist to become a billionaire solely from her music. A literal legend. ✨ pic.twitter.com/wKJ9cJPor5 — Niamh🥀 (Fan Acc) 𐚁 (@msyonceslay) December 29, 2025

Το Cowboy Carter, τελευταία περιοδεία της Beyoncé, απέφερε πάνω από 400 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και επιπλέον 50 εκατ. δολάρια από πωλήσεις εμπορευμάτων. Η προηγούμενη παγκόσμια περιοδεία της, Renaissance, είχε αποφέρει περισσότερα από 579 εκατ. δολάρια.

Το άλμπουμ της Cowboy Carter του 2024 απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και χάρισε στη Beyoncé το πρώτο της Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς. Η περιοδεία που ακολούθησε την κυκλοφορία του άλμπουμ ήταν η πιο εμπορικά επιτυχημένη μουσική περιοδεία παγκοσμίως το 2025.

Η τρίωρη παραγωγή περιλάμβανε εμφανίσεις-έκπληξη από τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και πρώην μέλη των Destiny’s Child.

Music icon Beyoncé is starting the new year as a billionaire, according to Forbes. Her success marks the fifth time a musician has reached billionaire status. @WhitJohnson reports. https://t.co/VUTciI3puC pic.twitter.com/7LN1TW5grc — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 30, 2025

Η Beyoncé έχει αναπτύξει και πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τη σειρά περιποίησης μαλλιών Cécred, το ουίσκι SirDavis και τη σειρά ένδυσης Ivy Park, οι οποίες έχουν αποφέρει επίσης κέρδη και έχουν συντελέσει στο να είναι σήμερα η τραγουδίστρια μια από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

«Σε οποιαδήποτε κατηγορία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, σχεδόν καμία επιχείρηση δεν είναι πιο προσοδοφόρα από έναν μουσικό που μπορεί να γεμίσει στάδια», έγραψε το Forbes, σύμφωνα με τον Guardian, σημειώνοντας ότι η περιοδεία απασχολούσε 350 μέλη πληρώματος, χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που μεταφερόταν με 100 νταλίκες και απαιτούσε οκτώ φορτηγά αεροσκάφη 747 για τη μετακίνηση της παραγωγής από πόλη σε πόλη.

(Με πληροφορίες από Guardian)