Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπιλ Γκέιτς εκτιμά ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής θα μεταμορφώσει ριζικά την παγκόσμια αγορά εργασίας μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Ο συνιδρυτής της Microsoft προβλέπει ότι οι τεχνολογικές αυτές αλλαγές θα καταστήσουν το σημερινό καπιταλιστικό μοντέλο ανεπαρκές για τη διαχείριση της οικονομίας.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να καλύψει χρόνιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα επιτρέψει στους ανθρώπους να εργάζονται λιγότερες ώρες και να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα, προκαλώντας μια ευρύτερη φιλοσοφική επανεξέταση της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου.

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Ο Μπιλ Γκέιτς εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τόσο ριζικά την εργασία, ώστε σε 20 χρόνια το σημερινό καπιταλιστικό μοντέλο πιθανότατα δεν θα επαρκεί.

Ο συνιδρυτής της Microsoft επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, μέσα από δηλώσεις του που έγιναν τον Απρίλιο του 2025, αλλά αποκτούν νέα επικαιρότητα σήμερα λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της AI και των συνεχιζόμενων συζητήσεων για τις επιπτώσεις της στην απασχόληση.

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Όπως υποστήριξε, η εξάπλωση της AI και της ρομποτικής θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, παράγονται τα αγαθά και αξιοποιείται ο χρόνος.

Μιλώντας με τον Ινδό επιχειρηματία Νίκιλ Κάμαθ στο podcast People by WTF, ο Γκέιτς προχώρησε σε μια πρόβλεψη που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις.

Bill Gates believes artificial intelligence will completely transform the world his children and grandchildren grow up in — especially by ending long-standing shortages of skilled workers like doctors and teachers.



Speaking on Nikhil Kamath's "People by WTF" podcast, Gates said… pic.twitter.com/7gJtyI2b8f — Benzinga (@Benzinga) July 3, 2025

«Σε 20 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αλλάξει τα πράγματα τόσο πολύ, ώστε αυτό το καθαρά καπιταλιστικό πλαίσιο πιθανότατα δεν θα λειτουργεί πλέον», δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς.

Όπως εξήγησε, δεν αναφέρεται απλώς σε μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά σε μια βαθιά αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και της αγοράς εργασίας. Κατά την εκτίμησή του, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με τη ρομποτική μπορεί να αντιμετωπίσει τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού σε καίριους τομείς.

Η AI θα καλύψει τις ελλείψεις σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και εργάτες

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Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καλύψει τα κενά που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην υγεία, την εκπαίδευση, τη βιομηχανία και άλλους τομείς.

«Πάντα είχαμε ελλείψεις: γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους για τα εργοστάσια. Αυτές οι ελλείψεις θα πάψουν να υπάρχουν. Θα πρόκειται για μια αρκετά βαθιά αλλαγή που θα απελευθερώσει πολύ χρόνο», ανέφερε.

Η βασική του θέση είναι ότι, εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη αναλάβει εργασίες που σήμερα απαιτούν εξειδικευμένους εργαζομένους, η οικονομία δεν θα περιορίζεται πλέον από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ή διαθέσιμης γνώσης. Αυτό, όπως είπε, θα οδηγήσει σε έναν νέο τρόπο σκέψης γύρω από την παραγωγικότητα, την εργασία, το εισόδημα και τον ελεύθερο χρόνο.

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Ο ρόλος των ρομπότ στις χειρωνακτικές εργασίες

Ο συνιδρυτής της Microsoft στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμβολή της ρομποτικής σε επαγγέλματα που απαιτούν φυσική παρουσία, όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές και η καθαριότητα ξενοδοχείων.

Όπως είπε, οι συγκεκριμένες εργασίες εξακολουθούν να απαιτούν ακρίβεια, κίνηση και δεξιότητες που τα σημερινά ρομπότ δεν διαθέτουν πλήρως, όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις.

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«Χρειάζονται εξαιρετικά “χέρια” για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Θα τα καταφέρουμε», σημείωσε.

Λιγότερες ώρες δουλειάς και πρόωρη σύνταξη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξής του ήταν η εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει στους ανθρώπους να εργάζονται λιγότερο και να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα.

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«Θα μπορείς να συνταξιοδοτείσαι νωρίτερα και να εργάζεσαι μικρότερες εργάσιμες εβδομάδες. Αυτό θα απαιτήσει σχεδόν μια φιλοσοφική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούμε τον χρόνο μας. Θα έχουμε δημιουργήσει, κατά κάποιον τρόπο, δωρεάν νοημοσύνη», δήλωσε.

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Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σήμερα σε πολλές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις εξετάζουν την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ τα ασφαλιστικά συστήματα δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις.

Παρότι η ιδέα ότι η τεχνολογία θα μειώσει τον χρόνο εργασίας δεν είναι καινούργια, ο Μπιλ Γκέιτς θεωρεί ότι ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης με τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορεί να επιταχύνει αυτή τη μετάβαση όσο ποτέ άλλοτε.

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