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Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, δήλωσε ότι ο Τζέφρι Έπστιν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει «ευαίσθητες πληροφορίες» σχετικά με την προσωπική του ζωή ως μέσο πίεσης εναντίον του.

Καταθέτοντας την Πέμπτη ,10 Ιουνίου, ενώπιον του Κογκρέσου, ο Γκέιτς ανέφερε στους βουλευτές ότι ο Έπστιν είχε πληροφορηθεί πως ο ίδιος είχε υπάρξει «άπιστος στον γάμο μου» με τη Μελίντα Φρενς Γκέιτς και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός για να αποκαταστήσει τη σχέση τους.

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Όπως δήλωσε:

«Αυτές οι εξωσυζυγικές σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπστιν, όμως ήταν επώδυνες για την οικογένειά μου.

»Όπως μπορεί πλέον να διαπιστώσει το κοινό από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στα σχετικά αρχεία, ο Έπσταϊν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για τις απιστίες μου —μαζί με πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς που προσέθεσε— προκειμένου να με πιέσει να επανασυνδεθώ μαζί του.

»Δεν πέτυχε τον σκοπό του, αλλά αυτό δείχνει ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να αξιοποιήσει τις επαφές του μαζί μου για να προωθήσει τη δική του ατζέντα.

»Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχα συναντηθεί με τον Έπσταϊν εξαρχής.»

Ο Γκέιτς χαρακτήρισε επίσης τις συναντήσεις του με τον Έπσταϊν ως «ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης», υπογραμμίζοντας ότι μετανιώνει για τη μεταξύ τους σχέση και ότι δεν είχε γνώση των εγκληματικών του ενεργειών.

The startling comment was delivered in Bill Gates’ opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee, which is interviewing Gates behind closed doors in its probe into Epstein and his sex trafficking crimes. pic.twitter.com/c0YqRhIttP — The Washington Times (@WashTimes) June 10, 2026

«Δεν έγινα ποτέ μάρτυρας ούτε είχα οποιαδήποτε ένδειξη ότι ο Έπστιν εμπλεκόταν σε συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα. Δεν επισκέφθηκα ποτέ το νησί του, το ράντσο του ή την κατοικία του στη Φλόριντα. Δεν έχω βλάψει ποτέ κανέναν», κατέθεσε ο Μπιλ Γκέιτς κατά την κεκλεισμένων των θυρών εμφάνισή του, σύμφωνα με αντίγραφο της προετοιμασμένης εισαγωγικής του δήλωσης.



