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Ο Σουηδός ανιχνευτής μοντέλων (model scout) Ντάνιελ Σιάντ, ο οποίος συνδέθηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Γαλλία, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Ο 69χρονος, που εμφανιζόταν πάνω από 2.000 φορές στα αρχεία του Έπσταϊν, φέρεται να πέθανε από καρδιακή ανακοπή, αν και η επίσημη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη Le Parisien.

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🔴 Affaire Epstein: Daniel Siad, recruteur de mannequins suspecté d'avoir été un rabatteur pour le financier américain, retrouvé mort à son domicile pic.twitter.com/2a42Ks3egU — BFM (@BFMTV) July 22, 2026

«Η Στοκχόλμη είναι γεμάτη από τα πιο όμορφα μοντέλα που δεν έχουν ξαναδουλέψει ως μοντέλα. Είναι σαν χρυσωρυχείο», έγραψε το 2014 στον πλέον αποθανόντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ο Σιάντ κατηγορήθηκε για το «στρατολόγημα» και την προώθηση νεαρών γυναικών στον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα. Τουλάχιστον πέντε γυναίκες είχαν καταγγείλει τον Σουηδό scout στην αστυνομία.

Exclusive BFMTV #EPSTEIN

Daniel Siad, one of Jeffrey Epstein's top recruiters who worked with Jean-Luc Brunel, was found dead at his home in France. Daniel Siad, facing allegation of rape in France, appeared in more than 1,000 documents in latest declassified files pic.twitter.com/czTeGb1GmP — LAURENCE HAIM (@lauhaim) July 22, 2026

Νωρίτερα φέτος, βγήκε δημόσια για να καθαρίσει το όνομά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Expressen.

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω και θέλω να βγει η αλήθεια στο φως», είχε δηλώσει τότε.

«Δεν έχω βιάσει ποτέ μοντέλο στη ζωή μου».

AFFAIRE EPSTEIN : Daniel Siad, recruteur de mannequins pour le pédocriminel Jeffrey Epstein, soupçonné d’être un rabatteur, a été retrouvé mort chez lui à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. L'homme de 69 ans aurait succombé à un arrêt cardiaque. Une enquête est ouverte. Cinq… pic.twitter.com/9mxvFGcJ6n — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 22, 2026