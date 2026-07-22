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Ο Σουηδός ανιχνευτής μοντέλων (model scout) Ντάνιελ Σιάντ, ο οποίος συνδέθηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Γαλλία, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Ο 69χρονος, που εμφανιζόταν πάνω από 2.000 φορές στα αρχεία του Έπσταϊν, φέρεται να πέθανε από καρδιακή ανακοπή, αν και η επίσημη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη Le Parisien.

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«Η Στοκχόλμη είναι γεμάτη από τα πιο όμορφα μοντέλα που δεν έχουν ξαναδουλέψει ως μοντέλα. Είναι σαν χρυσωρυχείο», έγραψε το 2014 στον πλέον αποθανόντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ο Σιάντ κατηγορήθηκε για το «στρατολόγημα» και την προώθηση νεαρών γυναικών στον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα. Τουλάχιστον πέντε γυναίκες είχαν καταγγείλει τον Σουηδό scout στην αστυνομία.

Νωρίτερα φέτος, βγήκε δημόσια για να καθαρίσει το όνομά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Expressen.

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω και θέλω να βγει η αλήθεια στο φως», είχε δηλώσει τότε.

«Δεν έχω βιάσει ποτέ μοντέλο στη ζωή μου».