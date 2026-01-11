Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τις Βρετανία και Γερμανία, εξετάζει ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, με φόντο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση του νησιού.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στόχος της ομάδας αυτής είναι να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της Γροιλανδίας, προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αυτή την εβδομάδα, με την Γροιλανδία να είναι φυσικά στην ατζέντα καθώς και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στη σταθερότητα της περιοχής.

«Επειδή η ασφάλεια στην Αρκτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, θέλω επίσης να συζητήσω στο ταξίδι μου πώς μπορούμε να αναλάβουμε καλύτερα αυτή την ευθύνη στο ΝΑΤΟ – ενόψει των παλιών και νέων αντιπαλοτήτων στην περιοχή μεταξύ Ρωσίας και Κίνας – μαζί», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε ανακοίνωσή του την Κυριακή. «Θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό μαζί στο ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κιρ Στάρμερ προέτρεψε ξεχωριστά τους συμμάχους να ενισχύσουν την παρουσία ασφαλείας τους στον Βορρά και πρόσφατα επικοινώνησε με ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Εμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μερτς, για να συζητήσουν το θέμα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία επιχειρούν κοντά στη Γροιλανδία, κάτι που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.