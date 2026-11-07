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Το σπαθί που κράδαινε ο Μελ Γκίμπσον στην ταινία «Braveheart» διαθέτει μια κρυφή σχισμή στη χαλύβδινη λεπίδα του, η οποία γεμίζονταν με ψεύτικο αίμα για τις σκηνές δράσης.

Το μυστικό ειδικό εφέ αποκαλύφθηκε τώρα που το δίκοπο σπαθί – μαζί με το κοστούμι που φορούσε ο Γκίμπσον στην επική ταινία του 1995 για τον Γουίλιαμ Γουάλας – αναμένεται να πιάσει τιμή έως και 180.000 λίρες σε δημοπρασία κινηματογραφικών αναμνηστικών.

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Η στολή, που περιλαμβάνει πανοπλία και ένα μάλλινο πουκάμισο με ταρτάν σε κόκκινο, μαύρο και πράσινο χρώμα, εκτιμάται ότι θα πιάσει τιμή μεταξύ 50.000 και 100.000 λιρών, ενώ η ενδεικτική τιμή του σπαθιού του Braveheart κυμαίνεται από 40.000 έως 80.000 λίρες.

Revealed: The gory secret behind Mel Gibson’s Braveheart sword as iconic prop goes under the hammer https://t.co/YFT3aasj2u November 6, 2026

Η περιγραφή του ξίφους αναφέρει: «Καθώς ο Wallace χτυπούσε με το ξίφος τους εχθρούς του στη μάχη, αίμα εκτοξευόταν από το ξίφος, δίνοντας την εντύπωση ότι είχε πετσοκόψει τους αντιπάλους του.

«Η σχισμή βρίσκεται μόνο στη μία πλευρά της λεπίδας, ώστε το αίμα να χύνεται μόνο από εκείνη την πλευρά.

«Τα μεταλλικά και δερμάτινα εξαρτήματα παρουσιάζουν σημάδια φθοράς που συνάδουν με τη χρήση τους στο πλατό, το χειρισμό και την ηλικία τους.»

Ο Στίβεν Λέιν από τον οίκο δημοπρασιών Propstore δήλωσε: «Ανυπομονούμε να βρούμε νέα σπίτια για αυτά τα κειμήλια σε συλλέκτες που θα εκτιμήσουν τη θέση τους στην ιστορία του κινηματογράφου.»

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Η ζωντανή δημοπρασία «Winter Entertainment Memorabilia» στο Λονδίνο θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου, αναφέρει η Daily Mail. Η ταινία «Braveheart» κέρδισε πέντε Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

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