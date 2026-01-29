Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, όταν αεροσκάφος της British Airways, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λας Βέγκας προς το Λονδίνο, φαίνεται να έχασε έναν τροχό του αμέσως μετά την απογείωση. Το γεγονός καταγράφηκε ζωντανά από το Flightradar24, ενώ η πτήση κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Χίθροου.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος της British Airways να απογειώνεται. Λίγο μετά την απογείωση, ένα αντικείμενο φαίνεται να πέφτει στο έδαφος. Είναι ένας από τους τροχούς του.

Το Flightradar24 ανέφερε: «Η πτήση BA274 της British Airways έχασε έναν από τους κύριους τροχούς προσγείωσης. Η αποκόλληση του πίσω δεξιού τροχού από το A350-1000 καταγράφηκε από τη ζωντανή αυτοματοποιημένη ροή μας στο αεροδρόμιο. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο».