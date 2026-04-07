Επιβάτης που ταξίδευε από την Τζαμάικα στις ΗΠΑ με την Caribbean Airlines γέννησε εν πτήσει. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Κίνγκστον και οι ωδίνες της γυναίκας ξεκίνησαν κατά την προσέγγιση του αεροδρομίου της Νέας Υόρκης.

Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο έλαβαν ιατρική φροντίδα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αστειεύτηκε λέγοντας ότι το μωρό θα έπρεπε να ονομαστεί «Κένεντι», καθώς η πτήση είχε προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, σύμφωνα με το Sky News.

Η Caribbean Airlines εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό: «Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών».

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς τα στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής δείχνουν ότι μόλις 74 βρέφη γεννήθηκαν σε πτήσεις μεταξύ του 1929 και του 2018. Από αυτά, τα 71 επέζησαν του τοκετού, όπως αναφέρει το Sky News.

Η Caribbean Airlines επιτρέπει στις έγκυες να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση μέχρι το τέλος της 32ης εβδομάδας της κύησης, ενώ απαγορεύει τα ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα.

Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης, αναφέρει ότι η γέννηση αυτή δημιουργεί μερικά αρκετά ενδιαφέροντα νομικά ερωτήματα. Σε ένα βίντεο στη σελίδα του στο YouTube, εξήγησε: «Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι… Είναι αυτό το μωρό Αμερικανός πολίτης; Η απάντηση είναι η εξής και εξαρτάται από ένα πράγμα: πού ακριβώς βρισκόταν το αεροπλάνο στον ουρανό τη στιγμή της γέννησης».

«Αν το μωρό γεννήθηκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, τότε σύμφωνα με το 14η Τροπολογία και τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το παιδί αυτό είναι αυτόματα Αμερικανός πολίτης. Αλλά αν το μωρό γεννήθηκε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα εκτός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, δεν είναι Αμερικανός πολίτης», ανέφερε.