Ο Ντόναλντ Τραμπ, για έναν πρόεδρο που βάζει την «Αμερική Πρώτη» -όπως ήταν το σύνθημα των προεκλογικών του εκστρατειών- έχει τον τελευταίο καιρό σπαταλήσει πολύ περισσότερο χρόνο για την προσωπική του προβολή και υστεροφημία παρά για το όφελος της χώρας.

Όπως γλαφυρά σχολιάζει το Αμερικανικό CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος «φαίνεται να βάζει πρώτα τον Τραμπ κι όχι την Αμερική».

Advertisement

Advertisement

Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται ανάμεσα στη Γάζα και τις απειλές κατά της Χαμάς ότι έαν δεν αφοπλιστεί ενδέχεται να αποκτήσουν στρατιωτικό ρόλο οι ΗΠΑ στην περιοχή, τον νομικά αμφίβολο «πόλεμο» με τα καρτέλ των ναρκωτικών στα ανοικτά της Βενεζουέλας και φυσικά, το lockdown της κυβέρνησης του για το οποίο ισχυρίζεται, ότι τον ανάγκασε να απολύσει εκατοντάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους λόγω έλλειψης κεφαλαίων.

Και μέσα σε όλα αυτά, ασχολείται και με την οικονομική διάσωση της Αργεντινής με 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό τον όρο ότι οι Αργεντίνοι ψηφοφόροι θα στηρίξουν τον λαϊκιστή φίλο του, Πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, που βυθίζεται στα σκάνδαλα.

Η Ουκρανία είναι επίσης το επόμενο μεγάλο σχέδιο του καθώς μελετά την αποστολή πυραύλων Tomahawk που θα μπορούσαν να χτυπήσουν ακόμη και μέσα στη Ρωσία, το οποίο θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την άμεση σύγκρουση των ΗΠΑ με τη Μόσχα, η οποία χλεύασε τις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Ο νέος διεθνής ρόλος Τραμπ

Ο νέος ρόλος του Τραμπ είναι η παγκόσμια εικόνα του ως «ο πρόεδρος που τα φτιάχνει και τα διορθώνει όλα» κάτι που όμως δεν αρέσει στους Αμερικανούς που τον ψήφισαν για να ασχοληθεί με τις εσωτερικές υποθέσεις τους, που δεν είναι και λίγες.

«Το σχέδιό μας θα θέσει την Αμερική πάνω απ’ όλα. Ο αμερικανισμός, όχι η παγκοσμιοποίηση, θα είναι το πιστεύω μας. Όσο μας καθοδηγούν πολιτικοί που δεν θα θέσουν την Αμερική πάνω απ’ όλα, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι άλλα έθνη δεν θα φέρονται στην Αμερική με σεβασμό», είχε δηλώσει ο Trump στην ομιλία του στη Ρεπουμπλικανική Εθνική Συνέλευση το 2016 στο Κλίβελαντ.

Όμως, στη δεύτερη θητεία του, πρόσθεσε μια νέα διάσταση στην εικόνα του στο εξωτερικό επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ένα ισχυρό προσωπικό κύρος, με στόχο το Νόμπελ Ειρήνης και μια θέση ανάμεσα στους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου.

Advertisement

Ο πρόεδρος βλέπει επίσης τον κόσμο με το μάτι ενός επιχειρηματία, αναζητώντας συμφωνίες και οικονομικά ανοίγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μερικές φορές για την οικογενειακή του αυτοκρατορία όπως η περίπτωση της Μέσης Ανατολής.

Μαζί με τον αντιπρόεδρός του, Τζ. Ντ. Βανς, προσπαθούν να προωθήσουν τον παγκόσμιο λαϊκισμό, ακόμη και με το κόστος της υπονόμευσης κεντρώων κυβερνήσεων, όπως αυτές στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, των οποίων οι ηγέτες τους δεν του αρέσουν.

Στόχος του και η διάσωση της Αργεντινής

Αντίθετα, ο λαϊκιστής πρόεδρος της Αργεντινής είναι ο αγαπημένος του φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να του παρέχει δάνειο από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να «δωροδοκήσει ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής σε μια κατάφωρη παρέμβαση στις εκλογές μιας ξένης χώρας θα πυροδοτούσε ένα μεγάλο σκάνδαλο» τονίζει το CNN.

Advertisement

Όμως οι αποφάσεις Τραμπ φαίνεται ότι έχουν διπλή ανάγνωση. Όπως υποστηρίζει το Αμερικανικό δίκτυο, η πρωτοβουλία στην Αργεντινή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προτεραιότητα του Τραμπ – ένα παγκόσμιο μεγάλο παιχνίδι για επιρροή, οικονομική πρωτοκαθεδρία και ισχύ εναντίον της Κίνας- η οποία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για να αποκτήσει πρόσβαση στο αργεντίνικο λίθιο και χαλκό και πρόσφατα υποτίμησε τους Αμερικανούς αγρότες αγοράζοντας αργεντίνικη σόγια.

Αυτή η επιθυμία να αναδιαμορφωθεί η πολιτική του Δυτικού Ημισφαιρίου – όπως ακριβώς ο Τραμπ προσπαθεί να μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή – βρίσκεται επίσης εν μέρει πίσω από τις μονομερείς στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε φερόμενους στόχους καρτέλ στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Advertisement