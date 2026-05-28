Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, κύματα αεροπορικών επιδρομών έπληξαν τη Βηρυτό, στοχεύοντας υποδομές της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της χώρας από τις 6 Μαΐου και λόγω της εκεχειρίας στον Λίβανο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν αποφύγει στο μεγαλύτερο μέρος τους τα πλήγματα, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Ισραήλ χτυπά τη Βηρυτό έπειτα από τρίμηνη παύση επιχειρήσεων

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα ισραηλινούς αξιωματούχους, ότι ο Λευκός Οίκος ανησυχεί πως τέτοιου είδους επιθέσεις στη Βηρυτό θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشويفات pic.twitter.com/hkqQvOrr8L — هنا لبنان (@thisislebnews) May 28, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Τύρο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Λιβάνου, δείχνουν πλήθη καλυμμένα με σκόνη να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Λίγες ώρες αργότερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «στοχευμένο» πλήγμα στην πρωτεύουσα, τη Βηρυτό, έχοντας καλέσει την προηγούμενη ημέρα τους κατοίκους να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ –η τρομοκρατική σιιτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν– έχουν κατηγορήσει ο ένας τον άλλον για επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις τελευταίες επιθέσεις.

Γύρω στις 14:00 (11:00 GMT), οι IDF ανέφεραν ότι έπληξαν τη Βηρυτό με «στοχευμένο τρόπο» και ότι θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Νωρίτερα την Πέμπτη, δύο κύματα ισραηλινών πληγμάτων έπληξαν την Τύρο και μια περιοχή ανατολικά της πόλης, όπως μετέδωσε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τη χερσαία και την αεροπορική του επίθεση στον ανατολικό και νότιο Λίβανο, αφού προειδοποίησε ότι θεωρεί «εμπόλεμη ζώνη» όλο το λιβανικό έδαφος νοτίως του ποταμού Ζαχράνι, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, ο στόχος του πρόσφατου ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Βηρυτού ήταν ο Αλί αλ-Χουσνί, επικεφαλής της δύναμης πυραύλων της Μεραρχίας Ιμάμ Χουσεΐν, μιας ιρανικής πολιτοφυλακής που δρα στο πλευρό της Χεζμπολάχ. Δεν έχει καταστεί άμεσα σαφές αν το μέλος της πολιτοφυλακής σκοτώθηκε από το πλήγμα. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν νεότερη ενημέρωση εν καιρώ.

Στη Σιδώνα, μια πόλη στις ακτές της Μεσογείου που συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, πλήγμα στοχοθέτησε την αυγή κτήριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.