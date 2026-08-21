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Εσωτερικές συζητήσεις προτείνουν τη μετονομασία του πλοίου προς τιμήν του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ναυτικό εξετάζει την απόδοση του ονόματος του Μίλερ σε άλλο πολεμικό σκάφος.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί το όνομα του Ντόρις Μίλερ στις εσωτερικές επικοινωνίες, αναφερόμενο στο πλοίο αποκλειστικά με τον αριθμό του κύτους του.

Παράλληλα, προωθείται η απονομή του Μεταλλίου της Τιμής στον Ντόρις Μίλερ, με την τελική έγκριση της διάκρισης να εξαρτάται από το Κογκρέσο και τον Πρόεδρο Τραμπ.

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Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σκοπεύει να μετονομάσει ένα υπό κατασκευή αεροπλανοφόρο που επρόκειτο να τιμήσει έναν μαύρο ναύτη που επαινέθηκε για τις ηρωικές του πράξεις κατά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, δήλωσαν στο CNN τρεις πηγές που γνωρίζουν εσωτερικές συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο κλάσης Ford θα ονομαζόταν USS Doris Miller, προς τιμήν του ομώνυμου ναύτη που βοήθησε στην υπεράσπιση των αμερικανικών δυνάμεων κατά την επίθεση της Ιαπωνίας.

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Δεν είναι σαφές σε τι επιδιώκει το Πολεμικό Ναυτικό να αλλάξει το όνομα του αεροπλανοφόρου, αν και δύο από τις πηγές δήλωσαν ότι έχουν γίνει εσωτερικές συζητήσεις για τη μετονομασία του προς τιμήν του Τραμπ. Θα ήταν μια άνευ προηγουμένου κίνηση να ονομαστεί ένα αεροπλανοφόρο από έναν εν ενεργεία πρόεδρο.

Το Πολεμικό Ναυτικό εξετάζει αντ’ αυτού να μετονομάσει ένα άλλο πολεμικό πλοίο με το όνομα του Μίλερ, σύμφωνα με μία από τις πηγές, και τον προτείνει για το Μετάλλιο της Τιμής, το υψηλότερο παράσημο για στρατιωτική ανδρεία. Η τελική έγκριση για το βραβείο εξαρτάται από το Κογκρέσο και τον Τραμπ.

🇺🇸 Are we about to see the Navy name its newest aircraft carrier the USS Trump?



If it happens, it would be the first time a warship that size carried the name of a president still in office.



The ship, currently known only by its hull number CVN-81, was announced back in 2020 as… pic.twitter.com/1SPq5FBbb2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 21, 2026

Το «USS Doris Miller» εξαφανίζεται από την εσωτερική επικοινωνία



Οι συζητήσεις για τη μετονομασία βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τις πηγές του CNN.

Μάλιστα, το Πολεμικό Ναυτικό φέρεται να έχει σταματήσει ουσιαστικά να αναφέρεται στο πλοίο ως USS Doris Miller στις εσωτερικές επικοινωνίες του, χρησιμοποιώντας πλέον μόνο τον αριθμό του κύτους του, CVN-81.

Το ίδιο συνέβη και σε πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου για τη ναυπηγική βιομηχανία, στο οποίο το αεροπλανοφόρο αναφέρεται αποκλειστικά ως CVN-81.

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Ο χρόνος, πάντως, πιέζει. Η τελετή τοποθέτησης της τρόπιδας, ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην κατασκευή ενός πολεμικού πλοίου, αναμένεται προς το τέλος του 2026 και το Ναυτικό θα πρέπει να έχει καταλήξει στο όνομα. Η παράδοση του αεροπλανοφόρου δεν αναμένεται πριν από το 2034.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ερωτηθέν από το CNN, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν υπάρχει τίποτα προς ανακοίνωση αυτή τη στιγμή».

The U.S. Navy is in the process of renaming the the fourth Gerald R. Ford-class aircraft carrier, USS Doris Miller (CVN-81), named for Messman Second Class Doris Miller, an African American Sailor who received the Navy Cross for his heroic actions during the Japanese attack on… pic.twitter.com/XvOmj7Bz2o Advertisement August 21, 2026

Ποιος ήταν ο Ντόρις Μίλερ



Η επιλογή του ονόματος USS Doris Miller είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του ίδιου του Τραμπ.

Ο Ντόρις «Ντόρι» Μίλερ, γιος οικογένειας αγροτών από το Τέξας, είχε καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 1939, σε μια εποχή κατά την οποία οι επιλογές για τους Αφροαμερικανούς ναύτες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1941, όταν οι Ιάπωνες επιτέθηκαν στο Περλ Χάρμπορ, ο Μίλερ υπηρετούσε ως βοηθός θαλαμηπόλου.

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Καθώς οι βόμβες έπεφταν πάνω στον αμερικανικό στόλο, βοήθησε αρχικά τον τραυματισμένο κυβερνήτη του και στη συνέχεια ανέλαβε ένα αντιαεροπορικό πολυβόλο, παρότι δεν είχε εκπαιδευτεί ποτέ στη χρήση του, ανοίγοντας πυρ εναντίον των ιαπωνικών αεροσκαφών.

Συνέχισε να πολεμά μέχρι να εξαντληθούν τα πυρομαχικά και στη συνέχεια βοήθησε άλλους ναύτες να εγκαταλείψουν το πλοίο που βυθιζόταν.

Για τη δράση του τιμήθηκε το 1942 από τον ναύαρχο Τσέστερ Νίμιτς με τον Navy Cross, μία από τις υψηλότερες στρατιωτικές διακρίσεις των ΗΠΑ.

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Ο Μίλερ σκοτώθηκε περίπου έναν χρόνο αργότερα, στη μάχη του Μάκιν, όταν το πλοίο στο οποίο υπηρετούσε χτυπήθηκε από τορπίλη ιαπωνικού υποβρυχίου.

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Το μετάλλιο της τιμής



Σύμφωνα με το CNN, το Ναυτικό εξετάζει τώρα να δώσει το όνομα του Μίλερ σε άλλο πολεμικό πλοίο, ενώ παράλληλα προωθεί την απονομή σε αυτόν, μετά θάνατον, του Medal of Honor, της ανώτατης αμερικανικής στρατιωτικής διάκρισης.

Η οικογένειά του, ωστόσο, δεν είχε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος του αεροπλανοφόρου.

Η αρχική απόφαση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Το USS Doris Miller θα γινόταν το πρώτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που θα έφερε το όνομα Αφροαμερικανού και το πρώτο που θα τιμούσε έναν απλό ναύτη και όχι ανώτατο αξιωματικό ή πολιτικό ηγέτη.

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