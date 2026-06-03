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Η Δανία είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που στην νέα κυβέρνηση οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν, μετά τις εκλογές της 24ης Μαρτίου που δεν έδωσαν την απόλυτη πλειοψηφία σε κάποιο κόμμα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον σχηματισμό κεντροαριστερής κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουν το κόμμα της, οι Σοσιαλδημοκράτες, το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα SF, το κεντροαριστερό Radikale Venstre και το κεντρώο κόμμα Μετριοπαθείς.

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Είναι η τρίτη θητεία της ως επικεφαλής της κυβέρνησης της οποίας ηγείται από το 2019 και η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν τα 4 από τα 12 κόμματα που μπήκαν στη Βουλή.

Η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων υπουργών, τους οποίους παρουσίασε στον βασιλιά Φρέντερικ Ι’.

«Είναι μία κυβέρνηση που αποτελείται από 21 υπουργούς και, για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας, περιλαμβάνει περισσότερες γυναίκες υπουργούς απ΄ό,τι άνδρες», δήλωσε μπροστά από το παλάτι.

Έντεκα από τους 21 υπουργούς είναι γυναίκες και ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης υπουργούς που συμμετείχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση της Φρέντερικσεν.

Ο επικεφαλής των Μετριοπαθών, ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, που ήταν ο άνθρωπος-κλειδί των διαπραγματεύσεων μετά τις εκλογές της 24ης Μαρτίου, διατηρεί τη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Σχολιαστές σημειώνουν πως η Φρέντερικσεν επέλεξε να διορίσει τον συνάδελφό της στο κόμμα Πίτερ Χούμελγκαρντ υπουργό Οικονομικών στη θέση του Νικολάι Βάμεν ο οποίος αναλαμβάνει στο εξής το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο του Χούμελγκαρντ ως υπουργός Δικαισύνης.

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Αμφότεροι θεωρούνται υποψήφιοι για τη διαδοχή της Μέτε Φρέντερικσεν στην ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

«Με την προαγωγή του Πίτερ Χούμελγκαρντ, φαίνεται ολοκάθαρα ότι είναι ο υποψήφιος της Μέτε Φρέντερικσεν», ανέφερε σε σχόλιό της η Κριστίν Κόρντσεν, πολιτική συντάκτρια της δημόσιας τηλεόρασης DR.

Η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει επίσης την Πία Όλσεν Ντίουντ, η οποία αναλαμβάνει υπουργός Οικονομίας και Εσωτερικών, ενώ ο Γέπε Μπρους αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας.

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Ο Μάρτιν Λίντεγκαρντ αναλαμβάνει υπουργός για τις Επιχειρήσεις και την Ανταγωνιστικότητα, η Κριστίνα ‘Εγκελουντ υπουργός Έρευνας, Παιδείας και Ψηφιακής Πολιτικής, η Σαμίρα Νάβα υπουργός για το Κλίμα, την Ενέργεια και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Χθες Τρίτη, η Φρέντερικσεν παρουσίασε ένα πολιτικό πρόγραμμα που υπόσχεται στήριξη των οικογενειών που είναι αντιμέτωπες με την ακρίβεια ενώ δεσμεύθηκε να συνεχίσει μια περιοριστική μεταναστευτική πολιτική.

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα με 38 έδρες.

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Ούτε ο συνασπισμός της αριστεράς ούτε κι εκείνος της δεξιάς κατάφεραν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στις εκλογές που οδήγησαν σε κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Από την πλευρά τους, τα τέσσερα κόμματα του νέου συνασπισμού συγκεντρώνουν μόνο 82 έδρες σε σύνολο 179 της Βουλής με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πρέπει να στηριχθεί στην υποστήριξη άλλων κομμάτων για την έγκριση νόμων, περιλαμβανομένης της Κοκκινοπράσινης Συμμαχίας και της Εναλλακτικής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη τη Δανή πρωθυπουργό, για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης με ανάρτηση στο τουίτερ. Έγραψε μάλιστα πως η Ευρώπη έχει να κερδίσει πολλά από την εμπειρία της και πως ανυπομονεί να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Κλείνοντας, επεσήμανε ότι μπορεί να στηρίζεται πάντα στην φιλία της.

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