Νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της δέχθηκε η Δανία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της στη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερο συναπτό 24ωρο.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν πως ντρόουν παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν», αναφέρει ο στρατός.

Δανέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν πως κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και η μυστηριώδης εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και τη Νορβηγία από την 22α Σεπτεμβρίου οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, με την Κοπεγχάγη να υπαινίσσεται πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Χθες, ο στρατός της Δανίας έκανε γνωστό πως άγνωστης προέλευσης ντρόουν παρατηρήθηκαν πάνω από «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ωστόσο δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως «ένα έως δύο ντρόουν» παρατηρήθηκαν να πετάνε το βράδυ της Παρασκευής σε κοντινή απόσταση ή πάνω από τη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων όλα τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων, οι υπηρεσίες επιτήρησης του εναέριου χώρου, η σχολή πιλότων.

Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Για το λόγο αυτό ανακοίνωσε πως απαγορεύει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ.