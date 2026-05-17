Ο Τίμι, η φάλαινα που είχε διασωθεί στη Γερμανία πριν από δύο εβδομάδες όπου είχε εξοκείλει, τελικά βρέθηκε νεκρή κοντά σε ένα νησί της Δανίας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της Δανίας.

«Επιβεβαιώνεται ότι η μεγάπτερη φάλαινα που εντοπίστηκε κοντά στο Άνχολτ είναι η ίδια φάλαινα που είχε εξοκείλει στη Γερμανία και για τη διάσωσή της είχαν καταβληθεί πολλές προσπάθειες», δήλωσε η Γέιν Χάνσεν, προϊσταμένη τμήματος της κυβερνητικής υπηρεσίας, σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το νεαρό αρσενικό, το οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούσαν «Τίμι» είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά εγκλωβισμένο σε μια αμμουδιά στις 23 Μαρτίου, στον Κόλπο του Βίσμαρ, στις ακτές της Βαλτικής.

Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, η φάλαινα τελικά οδηγήθηκε σε μια φορτηγίδα γεμάτη με νερό και μεταφέρθηκε στη Βόρεια Θάλασσα, όπου και απελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου.

Σύγχυση επικράτησε, ωστόσο, γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Τίμι απελευθερώθηκε από την πλωτή πλατφόρμα που τον μετέφερε: «Δεν είναι σαφές αν το ζώο κολύμπησε ελεύθερο ή αν απλώς πετάχτηκε στη θάλασσα», έγραψε ο δημοσιογράφος Χάικο Βένινγκ στην εφημερίδα Taz.

Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν στα social media προ ημερών, μέλη του πληρώματος φέρονται μάλιστα να δήλωναν ανακουφισμένοι που «ξεφορτώθηκαν επιτέλους το κάθαρμα».

Όσο ο Τίμι βρισκόταν εγκλωβισμένος στα ρηχά, είχε γίνει σαφές ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι ίσως είχε επιλέξει τα ρηχά νερά ως το μέρος όπου θα πέθαινε, ενώ άλλοι είχαν ζητήσει να αφεθεί ήρεμα να πεθάνει χωρίς περαιτέρω μεταφορά.

Η ιδιωτική ομάδα διάσωσης, που μετέφερε τη φάλαινα προς τη Βόρεια Θάλασσα, είχε αρχικά πανηγυρίσει την επιχείρηση, με αρκετούς να μιλούν για «απελευθέρωση» του ζώου.

Ωστόσο, η κτηνίατρος Κίρστεν Τένις, η οποία συμμετείχε στην πρωτοβουλία, δήλωσε ότι δεν της επετράπη να παρευρεθεί τη στιγμή που η φάλαινα εγκατέλειψε το πλοίο.

Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα απελευθέρωσε το ζώο «εντελώς πρόωρα» και μάλιστα «κρυφά».