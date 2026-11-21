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Επίσημα έγγραφα από τα εθνικά αρχεία της χώρας καταδεικνύουν ότι η ίδια διετέλεσε επικεφαλής τοπικού παραρτήματος και διηύθυνε γυναικεία οργάνωση του κόμματος.

Ο ιστορικός Κλάους Μπουντγκάαρντ Κρίστενσεν επιβεβαίωσε τη δράση της, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της ότι δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική.

Ο εκδοτικός οίκος που εξέδωσε τη βιογραφία της ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει τις νέες πληροφορίες στις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου.

Η οικογένεια της υπερήλικης γυναίκας ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της μετά τις αποκαλύψεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

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Ένα κρυμμένο μυστικό πάνω από 80 χρόνια ήρθε στην επιφάνεις για την γηραιότερη γυναίκα στην ιστορία της Δανίας η οποία έφτασε τα 112 χρόνια. Όμως η Κίρστεν Σβάλμπ, που θεωρήθηκε το καμάρι της χώρας διαπιστώθηκε ότι ήταν στέλεχος των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου.

Η Σβάλμπ κατάφερε να κρύβει για δεκαετίες το ένοχο μυστικό της εστιάζοντας στην μακροζωία της, Κυκλοφόρησε μάλιστα και βιογραφία με τίτλο «Χρειαζόμαστε κάτι για να γελάμε», στην οποία απέδιδε τη μακροζωία της στη θετική της στάση απέναντι στη ζωή. Η εικόνα της όμως άλλαξε απότομα, όταν η έρευνα στο παρελθόν της έφερε στο φως ενοχλητικά στοιχεία για τη δράση της στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για τα οποία το βιβλίο δεν έκανε καμία αναφορά.

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«Ποτέ δεν με ενδιέφερε η πολιτική»

Σύμφωνα με τα αρχεία, η Σβάλμπε εντάχθηκε τον Αύγουστο του 1941 στο Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Δανίας, τον τοπικό βραχίονα του ναζισμού. Η ίδια, ωστόσο, αρνιόταν πάντα ότι έτρεφε ναζιστικά αισθήματα. «Μετά βίας ήξερα τι ήταν, γιατί ποτέ δεν με ενδιέφερε η πολιτική», δήλωσε σε συνέντευξή της στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV Midtvest.

Τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στα Εθνικά Αρχεία της Δανίας δείχνουν, όμως, ότι η σχέση της με το κόμμα ήταν πολύ βαθύτερη. Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι στις χώρες που κατέλαβαν οι ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να ενταχθούν στο τοπικό ναζιστικό κόμμα για να μη συλληφθούν ή να μη σκοτωθούν.

Είναι λοιπόν πιθανό ορισμένοι από όσους έγιναν μέλη να μην είχαν πραγματικά τέτοιες πεποιθήσεις. Η περίπτωση της Σβάλμπε, όμως, φαίνεται να είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, δεν ήταν απλό μέλος της τοπικής οργάνωσης. Για σχεδόν έναν χρόνο ήταν επικεφαλής του παραρτήματος του ναζιστικού κόμματος στη γενέτειρά της, το Χόλστεμπρο, και διηύθυνε την οργάνωση γυναικών του.

Τα ίδια ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι και ο εκλιπών σύζυγός της δεν ήταν απλώς υψηλόβαθμο στέλεχος σε τοπικό επίπεδο. Κατείχε ηγετική θέση σε ολόκληρο το κόμμα, το οποίο συνεργαζόταν ενεργά με το Τρίτο Ράιχ στα χρόνια της γερμανικής κατοχής της Δανίας.

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Τα έγγραφα μελέτησε ο Δανός ιστορικός Κλάους Μπουντγκάαρντ Κρίστενσεν, ο οποίος δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. «Ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό μέλος της βάσης», δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς την «επιφανή ναζί» της εποχής.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αντιδράσεις και στον εκδοτικό χώρο. Ο οίκος Gyldendal, που εξέδωσε τη βιογραφία της, ανακοίνωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συγγραφείς του βιβλίου, ο Φρέντερικ Χελμς και η Λίνε Μόρελ Χολμ, γνώριζαν την ύπαρξη των εγγράφων. Όπως ανέφερε, οι επόμενες εκδόσεις του βιβλίου θα περιλαμβάνουν αναφορά σε αυτά.

Η οικογένεια της Σβάλμπε, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η υπερήλικη γυναίκα έχει «επηρεαστεί βαθιά» από την πρόσφατη δημοσιότητα και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή.

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