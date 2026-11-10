Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμαρχος των Καννών Νταβίντ Λινάρ διεκδικεί την προεδρία της Γαλλίας το 2027, επιχειρώντας να μετατρέψει την αυξημένη δημοφιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολιτική ισχύ.

Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως ριζοσπάστης φιλελεύθερος και ίδρυσε το κίνημα Nouvelle Énergie μετά την αποχώρησή του από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών.

Η υποψηφιότητά του συγκεντρώνει ποσοστό 6% στις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις του Σεπτεμβρίου.

Μέσω της ψηφιακής του παρουσίας, ο Λινάρ επιδιώκει να ενώσει τις τάσεις της γαλλικής Δεξιάς και να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα νέο πρόσωπο διεκδικεί χώρο στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας, φιλοδοξώντας να ανατρέψει τις ισορροπίες στη Δεξιά και να φτάσει μέχρι το Μέγαρο των Ηλυσίων. Πρόκειται για τον δήμαρχο των Καννών, Νταβίντ Λισνάρ, ο οποίος επιχειρεί να μετατρέψει τη δημοφιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολιτική δύναμη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η διαδικτυακή του απήχηση παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα απέκτησε 100.000 νέους ακολούθους, ενώ η υποψηφιότητά του καταγράφει ήδη ποσοστό 6% σε δημοσκοπήσεις. Στο πλευρό του, οι υποστηρικτές του προωθούν το hashtag #ilsepassequelquechose («κάτι συμβαίνει»), επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εικόνα μιας νέας πολιτικής δυναμικής στη χώρα.

Advertisement

Advertisement

Ο Λισνάρ αυτοπροσδιορίζεται ως ριζοσπάστης φιλελεύθερος και πολέμιος του κρατισμού, ενώ οι πολιτικές του θέσεις τον φέρνουν κοντά στον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Παράλληλα, επιδιώκει να ενώσει τις διαφορετικές τάσεις της γαλλικής Δεξιάς, παρουσιάζοντας μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό κατεστημένο.

Η πολιτική του διαδρομή σημαδεύτηκε από την αποχώρησή του από τους Ρεπουμπλικανούς (Les Républicains), λόγω διαφωνιών με τη στρατηγική του αρχηγού του κόμματος, Μπρουνό Ρεταγιό. Στη συνέχεια ίδρυσε το δικό του φιλελεύθερο πολιτικό κίνημα, Nouvelle Énergie (Νέα Ενέργεια), μέσα από το οποίο επιχειρεί πλέον να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική πολιτική σκηνή.

Με την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 να έχει πλέον επίσημη μορφή, ο δήμαρχος των Καννών ποντάρει στη δυναμική των social media για να μετατρέψει την ψηφιακή αναγνωρισιμότητα σε πραγματική εκλογική επιρροή.

🗨️ "Toc toc, c'est moi qui frappe à la porte des élections"



David Lisnard, candidat Nouvelle Énergie pour la présidentielle, est "ravi" du soutien de Patrick Sébastien pic.twitter.com/r1ooied2rj — BFM (@BFMTV) November 3, 2026

Από τα social media στη δημοσκοπική άνοδο: Το άλμα του Νταβίντ Λισνάρ

Ο Νταβίντ Λισνάρ, μέχρι πρότινος μια πολιτική φυσιογνωμία με περιορισμένη εμβέλεια σε εθνικό επίπεδο, φαίνεται πλέον να κερδίζει έδαφος στη γαλλική πολιτική σκηνή. Η δυναμική του αποτυπώνεται τόσο στην εντυπωσιακή αύξηση των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στη βελτίωση των επιδόσεών του στις δημοσκοπήσεις.

Advertisement

Σύμφωνα με τη La Loupe politique, που καταγράφει τις τάσεις στον ψηφιακό χώρο, ο δήμαρχος των Καννών προσέθεσε 100.000 νέους ακολούθους μέσα σε μία εβδομάδα, κυρίως στο Instagram. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ακολούθων του έφτασε τις 354.000.

Η απήχησή του ξεπερνά πλέον εκείνη άλλων σημαντικών στελεχών της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Ενδεικτικά, ο Μπρουνό Ρεταγιό αριθμεί 108.000 ακολούθους, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής των Horizons, Εντουάρ Φιλίπ, έχει 221.000.

Présidentielle 2027 : la cote de popularité de David Lisnard au plus haut, celle d’Emmanuel Macron historiquement basse, selon un nouveau sondage ➡️ https://t.co/9Tovjf5OhY https://t.co/2IepDIPgZo Advertisement November 10, 2026

Ο Νταβίντ Λισνάρ κερδίζει πόντους και στις μετρήσεις για τις εκλογές του 2027

Η ενίσχυση της παρουσίας του στο διαδίκτυο φαίνεται να συνοδεύεται και από αυξημένη εκλογική απήχηση. Όπως αναφέρει η Le Monde, στην έρευνα της Ifop για το LCI, η οποία διεξήχθη από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου, ο Λισνάρ συγκεντρώνει 6% στην πρόθεση ψήφου σε ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Εντουάρ Φιλίπ.

Το συγκεκριμένο ποσοστό τον φέρνει μπροστά από τον Ρεταγιό, που καταγράφει 5%. Αξιοσημείωτη είναι και η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο δήμαρχος των Καννών συγκέντρωνε μόλις 3,5%. Η άνοδος κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το αν πρόκειται για μια σταθερή πολιτική τάση ή για μια πρόσκαιρη δυναμική που τροφοδοτείται από τα social media.

Advertisement

Παράλληλα, στο βαρόμετρο Le Point/Cluster 17, που δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου, ο Λισνάρ εμφανίζεται με δημοτικότητα 25%, έχοντας κερδίσει έξι μονάδες από τον Σεπτέμβριο. Η μεταβολή αυτή τον ανεβάζει από τη 19η στην 5η θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων πολιτικών προσώπων στη Γαλλία.

Στην ίδια κατάταξη βρίσκεται πάνω από τον Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος συγκεντρώνει 22%, και τον Μπρουνό Ρεταγιό με 24%. Υψηλότερα ποσοστά καταγράφουν η Μαρίν Λεπέν με 35%, ο Ζορντάν Μπαρντελά με 32%, καθώς και οι Ντομινίκ ντε Βιλπέν και Ζαν-Λικ Μελανσόν, που συγκεντρώνουν από 26%.

Sortons la question de la maîtrise de l’immigration des invectives idéologiques et des anathèmes.#onvalefaire pic.twitter.com/jqhWHJ6O4T Advertisement November 4, 2026

Νταβίντ Λισνάρ: Από τις οικογενειακές ρίζες στις Κάννες έως την κορυφή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Παρότι γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1969 στη Λιμόζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο 57χρονος Νταβίντ Λισνάρ συνδέεται στενά με τις Κάννες, την πόλη όπου διαμόρφωσε την πολιτική του πορεία. Η οικογένειά του έχει μακρά ιστορία στην περιοχή. Ο προπάππους του, Λεόν, είχε αναλάβει την κατασκευή της περίφημης αγοράς Forville, η οποία άνοιξε τις πύλες της το 1934. Ο πατέρας του, Ντενί, είχε αγωνιστεί ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην AS Cannes, ενώ η μητέρα του ασχολούνταν με το μπαλέτο.

Advertisement

Ο ίδιος ακολούθησε σπουδές στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Μπορντό, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του. Η είσοδός του στον χώρο της πολιτικής έγινε το 1996, όταν ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή γραφείου και κοινοβουλευτικού συνεργάτη του Ζακ Πελισάρ, ο οποίος τότε ήταν δήμαρχος της Λον-λε-Σονιέ και βουλευτής.

Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στις Κάννες, όπου ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στον επιχειρηματικό και τεχνολογικό χώρο της Sophia Antipolis. Το 2001 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος και ανέλαβε τη θέση του αντιδημάρχου, με χαρτοφυλάκιο τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Το 2008 αναβαθμίστηκε σε πρώτο αντιδήμαρχο, ενώ παράλληλα απέκτησε θέση στο νομαρχιακό συμβούλιο των Alpes-Maritimes.

Το 2014 διεκδίκησε και κέρδισε για πρώτη φορά τη δημαρχία των Καννών, εξασφαλίζοντας περίπου το 59% των ψήφων. Η επικράτησή του ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή στις εκλογές του 2020, όταν επανεξελέγη από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 88,1%. Από το 2021 ηγείται της Ένωσης Γάλλων Δημάρχων, όπως αναφέρει το TF1 Info.

Advertisement

Αθλητισμός, συγγραφή και προσωπική ζωή

Μακριά από τις υποχρεώσεις του δημάρχου, ο Λισνάρ διατηρεί έντονη σχέση με τον αθλητισμό. Αγαπά το τρέξιμο και έχει ασχοληθεί με μαραθωνίους, ενώ στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται επίσης η πυγμαχία και η κολύμβηση.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει συγγραφική δραστηριότητα, συμμετέχοντας στη συγγραφή βιβλίων με αντικείμενο την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμό. Το 2025 κυκλοφόρησε το «Ainsi va la France», ένα βιβλίο με τη μορφή φιλελεύθερου πολιτικού μανιφέστου. Είναι πατέρας τριών παιδιών και προβάλλει ως βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του την εργατικότητα, την πειθαρχία και την έμφαση στην πράξη.

Νταβίντ Λισνάρ: Το πολιτικό στοίχημα μιας νέας Δεξιάς

Ο Λισνάρ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του πολιτικού του εγχειρήματος. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Ouest-France, η δυναμική της Nouvelle Énergie ενισχύεται σταδιακά, με την ομάδα του να αριθμεί πλέον δώδεκα μέλη και να επεκτείνει τα κεντρικά της γραφεία στο Παρίσι. «Κάτι συμβαίνει», εκτιμά, αποδίδοντας τη δυναμική αυτή στην ανεξαρτησία του από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα και στη σταθερότητα των θέσεών του.

Η πολιτική του στρατηγική παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη που ακολούθησε ο Εμανουέλ Μακρόν πριν από την εκλογική του επικράτηση το 2017. Το 2014, όταν ήταν υπουργός Οικονομίας, ο Μακρόν αντιλήφθηκε, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Καλιφόρνια, τη δυνατότητα που προσέφεραν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απευθείας προσέγγιση των πολιτών και τη δημιουργία μιας αυτόνομης πολιτικής βάσης, έξω από τους παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς.

Δύο χρόνια αργότερα, την άνοιξη του 2016, ίδρυσε το En Marche!, επιχειρώντας να εκφράσει μια φιλελεύθερη πολιτική πρόταση πέρα από την παραδοσιακή αντιπαράθεση Σοσιαλιστών και Γκωλικών. Μια αντίστοιχη προσπάθεια πολιτικής αναδιάταξης επιχειρεί σήμερα ο Λισνάρ, αυτή τη φορά από τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος.

Νταβίντ Λισνάρ: Ο «Γάλλος Μιλέι» και η ατζέντα των περικοπών

Η ιδεολογική του τοποθέτηση έχει οδηγήσει την ιταλική εφημερίδα Il Foglio να τον χαρακτηρίσει «Γάλλο Μιλέι», παραπέμποντας στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Ο Λισνάρ προβάλλει ένα έντονα αντικρατικό προφίλ, υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά και ασκεί κριτική στη γραφειοκρατία και στο μέγεθος του δημόσιου τομέα.

Στις πολιτικές του συγκεντρώσεις εξαγγέλλει περικοπές ύψους 200 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι σε όσα χαρακτηρίζει υπερβολές του πολιτικού Ισλάμ και στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Η αναζήτηση κοινού μετώπου στη γαλλική Δεξιά

Κεντρικός στόχος του Λισνάρ είναι να διεκδικήσει τον ρόλο του υποψηφίου μιας ευρύτερης, ενωμένης Δεξιάς, επιχειρώντας να προσελκύσει ψηφοφόρους από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Στο ακροατήριό του περιλαμβάνονται τόσο υποστηρικτές της Εθνικής Συσπείρωσης (Rassemblement National) όσο και ψηφοφόροι με παραδοσιακές γκωλικές καταβολές, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τις υποψηφιότητες του Μπρουνό Ρεταγιό και του Εντουάρ Φιλίπ.

Το εγχείρημα, ωστόσο, συνοδεύεται από μια κρίσιμη πρόκληση: να μετατρέψει την απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αυξανόμενη δημοσκοπική παρουσία του σε οργανωμένη πολιτική δύναμη και πραγματική εκλογική επιρροή. Το κατά πόσο θα καταφέρει να συγκροτήσει έναν ευρύτερο δεξιό συνασπισμό παραμένει το μεγάλο ερώτημα της πολιτικής του πορείας.