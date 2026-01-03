Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, την οποία φέρεται να εκτέλεσαν άνδρες της Delta Force, της πλέον επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Την πληροφορία μετέδωσε το CBS, ενώ η είδηση επιβεβαιώθηκε έμμεσα από ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για «σύλληψη» του Μαδούρο χωρίς να δώσει περαιτέρω επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η επιχείρηση προκάλεσε σοκ στο Καράκας και πυροδότησε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο δραστικές κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές ασφαλείας, μαζί με τον πρόεδρο συνελήφθη και η σύζυγός του, ενώ αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη του Μαδούρο φαίνεται πως διαδραμάτισε η CIA. Πηγές που έχουν γνώση της επιχείρησης αναφέρουν ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών διέθετε πηγή εντός του στενού κυβερνητικού κύκλου της Βενεζουέλας, η οποία παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο τις μετακινήσεις του προέδρου τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και τις κρίσιμες ώρες πριν από την επέμβαση.

Η παρακολούθηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιούνταν με συνδυασμό πληροφοριών από το εσωτερικό της χώρας και τη χρήση στόλου μη επανδρωμένων, χαμηλής παρατηρησιμότητας drones, που παρείχαν σχεδόν συνεχή κάλυψη πάνω από βενεζουελάνικο έδαφος. Το εύρος και η ακρίβεια της επιτήρησης υπογραμμίζουν τον βαθμό διείσδυσης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στον κρατικό μηχανισμό της Βενεζουέλας, αλλά και τον κεντρικό ρόλο της CIA στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με διαρροές από αμερικανικούς κύκλους πληροφοριών, η πηγή που βοήθησε στον εντοπισμό του Μαδούρο δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη πίεση για να συνεργαστεί. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είχε «50 εκατομμύρια λόγους» να το πράξει, σε σαφή αναφορά στην επικήρυξη που έχει ανακοινώσει η Ουάσινγκτον για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας το τελευταίο διάστημα.

Την επιχείρηση φέρεται να εκτέλεσε η Delta Force, επισήμως γνωστή ως 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), μία μονάδα που ειδικεύεται σε αποστολές άμεσης δράσης, αντιτρομοκρατίας και απελευθέρωσης ομήρων. Υπάγεται στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) και συχνά δρα σε στενή συνεργασία με τη CIA. Η μονάδα έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2019, όταν συμμετείχε στην επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Η Delta Force ιδρύθηκε το 1977 από τον Τσαρλς Μπέκγουιθ, επηρεασμένο από το πρότυπο της βρετανικής SAS, και στελεχώνεται από προσωπικό που προέρχεται κυρίως από τους Rangers και τις Ειδικές Δυνάμεις του αμερικανικού στρατού, έπειτα από εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία επιλογής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστών στη Νέα Υόρκη, πιθανότατα τη Δευτέρα, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ένα νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας, με απρόβλεπτες γεωπολιτικές συνέπειες.