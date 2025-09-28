Η Μέριλ Στριπ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μιλάνο, όχι για μία ακόμα κινηματογραφική βράβευση, αλλά για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «The Devil Wears Prada». Το Σάββατο (28/9), όλα τα βλέμματα συγκεντρώθηκαν πάνω της, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Άννα Γουίντουρ, της θρυλικής διευθύντριας της Vogue που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίσλεϊ.

Η Στριπ κάθισε στην πρώτη σειρά, φορώντας τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου της Πρίσλεϊ και μία μπεζ vinyl καπαρντίνα του οίκου Dolce & Gabbana. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, τη βλέπουμε να εισέρχεται στον χώρο της επίδειξης συνοδευόμενη από τον Στάνλεϊ Τούτσι, ο οποίος υποδύεται τον καλλιτεχνικό της διευθυντή στην ταινία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης, η Στριπ ως Μιράντα Πρίσλεϊ φαίνεται να συμβουλεύεται τον Τούτσι, ενώ παρακολουθούν προσεκτικά τις δημιουργίες των διάσημων οίκων που παρουσιάζονταν στην πασαρέλα. Το γραφείο Τύπου των Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι η σκηνή ήταν ειδικά «στημένη» για τις ανάγκες της ταινίας, η οποία γυρίζεται αυτή την περίοδο στο Μιλάνο.

Η συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 του οίκου, που θα εμφανιστεί και στο κινηματογραφικό κοινό, περιλαμβάνει νυχτικά, άνετες ανδρικές πιτζάμες με στρας ή κεντημένες λεπτομέρειες, καθώς και μαύρα διαφανή και δαντελωτά εσώρουχα.

Σε μια στιγμή όπου η τέχνη μιμείται τη ζωή, η Άννα Γουίντουρ κάθισε απέναντι από τη Στριπ, ενσαρκώνοντας την παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue και ολοκληρώνοντας το σκηνικό που συνδύασε τη μόδα με το σινεμά.