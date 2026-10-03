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Χιλιάδες τέτοια βίντεο έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφέροντας σημαντικά κέρδη σε δημιουργούς περιεχομένου που εκμεταλλεύονται το συγκεκριμένο αξιοθέατο.

Η αστυνομία έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες στον χώρο και προχωρά σε συλλήψεις δραστών, ενώ ο Δήμος απαγόρευσε τις ζωντανές μεταδόσεις χωρίς ειδική άδεια.

Παρά τα μέτρα, ειδικοί τονίζουν ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επαρκεί για την πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία των θυμάτων ψηφιακής βίας.

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Ο υπεύθυνος ενός δημοφιλούς παιχνιδιού λούνα παρκ στο Oktoberfest του Μονάχου μοιράζει δωρεάν σορτς ποδηλασίας σε γυναίκες, αφότου εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χιλιάδες βίντεο με ηδονοβλεπτικό περιεχόμενο.

Ορισμένα βίντεο που δείχνουν γυναίκες στο «Teufelsrad» (ο «Τροχός του Διαβόλου») έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

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Λέγεται μάλιστα ότι ένα από αυτά απέφερε χιλιάδες ευρώ στη γυναίκα που το δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

Το «Teufelsrad» είναι ένα από τα παλαιότερα αξιοθέατα του Oktoberfest, του ετήσιου φεστιβάλ μπίρας που ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, έπειτα από 16 ημέρες λειτουργίας. Η κυκλική πλατφόρμα του περιστρέφεται με διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα μέχρι οι επιβαίνοντες να πέσουν κάτω, ενώ η κίνηση και η ταχύτητα συχνά προκαλούν την ανύψωση των φουστών.

Η βιντεοσκόπηση κάτω από τις φούστες είναι παράνομη στη Γερμανία και επισύρει ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Ωστόσο, επικριτές θεωρούν ότι ο νόμος δεν επαρκεί, καθώς στα βίντεο με γυναίκες που φορούν τις παραδοσιακές στολές «dirndl» στο «Teufelsrad» συχνά φαίνονται τα εσώρουχά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα BR, ορισμένες εικόνες έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ώστε να εμφανίζονται οι γυναίκες γυμνές.

Μια γυναίκα κέρδισε 9.000 ευρώ από ένα και μόνο βίντεο, σύμφωνα με το δίκτυο BR, η έρευνα του οποίου αποκάλυψε ότι πίσω από τα βίντεο βρισκόταν μια ομάδα επαγγελματιών YouTubers από την Ουκρανία και αρκετά άτομα από τη Βαυαρία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον 32.000 βίντεο με γυναίκες στο «Teufelsrad» (τον περιστρεφόμενο δίσκο).

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Ορισμένα από αυτά φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.

Η υπεύθυνη λειτουργίας του «Teufelsrad», Ελίζαμπεθ Πολάκσι, δήλωσε στο BBC ότι τα τελευταία τρία χρόνια μοιράζει δωρεάν αθλητικά σορτς (τύπου ποδηλασίας) σε γυναίκες και κοπέλες που φορούν φούστες ή φορέματα, προκειμένου να τις προστατεύσει από άτομα που τις βιντεοσκοπούν μέσα στο πλήθος.

Όπως αναφέρει, στο φετινό Oktoberfest έχει μοιράσει πάνω από 100 τέτοια σορτς: «Θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νιώθει ο κόσμος ασφαλής».

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Η Πολάκσι, η οποία είναι πλέον 80 ετών, δήλωσε ότι η δωρεά των σορτς δεν είναι φθηνή υπόθεση, αλλά αξίζει τον κόπο για την προσωπική της ηρεμία.

Στη σκηνή του «Teufelsrad» έχουν αναρτηθεί πινακίδες και αφίσες της ααστυνομίας, στα γερμανικά και τα αγγλικά, που προειδοποιούν κατά της βιντεοσκόπησης κάτω από τις φούστες των γυναικών, ωστόσο η Πολάκσι επισημαίνει ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν όλοι όσοι τραβούν βίντεο με τα smartphone τους.

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Ορισμένες σερβιτόρες στο φετινό φεστιβάλ μπίρας λένε ότι έχουν αρχίσει να φορούν και ποδηλατικά σορτς κάτω από τα παραδοσιακά τους φορέματα (dirndl). Εκπρόσωπος της βαυαρικής αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι, από το 2025, η αστυνομία υλοποιεί εκστρατεία με αφίσες στο Oktoberfest, προειδοποιώντας για το φαινόμενο της κρυφής φωτογράφισης κάτω από τη φούστα (upskirting).

Φέτος, η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο Ελβετό επειδή χρησιμοποίησε το κινητό του για να βιντεοσκοπήσει κάτω από το «dirndl» (παραδοσιακή γερμανική φορεσιά) μιας γυναίκας. Πέρυσι σημειώθηκαν 10 συλλήψεις για το φαινόμενο της κρυφής φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης κάτω από τη φούστα (upskirting), ενώ το 2024 καταγράφηκαν επτά.

Ωστόσο, η Ζοζεφίν Μπαλον, επικεφαλής της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Hate Aid –η οποία στοχεύει στην υποστήριξη θυμάτων ψηφιακής βίας– δήλωσε στο BBC ότι η ισχύουσα νομοθεσία κατά του upskirting δεν παρέχει επαρκή προστασία. Αν και αναφέρει ότι υπάρχουν σχέδια για νέο νόμο, η τρέχουσα νομοθεσία «εφαρμόζεται μόνο όταν κάποιος βιντεοσκοπεί σκόπιμα κάτω από τη φούστα» και όχι όταν μια φούστα απλώς σηκώνεται από τον αέρα και φωτογραφίζεται. Κατά την άποψή της, απειλή αποτελούν επίσης τα νέα γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα.

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Η Μπαλονζητά να τιμωρούνται όσοι ανεβάζουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες προσωπικού χαρακτήρα γυναικών, καθώς και οι πλατφόρμες που φιλοξενούν αυτό το περιεχόμενο.

Παράλληλα, ο Δήμος του Μονάχου έχει λάβει μέτρα για τον αυστηρότερο έλεγχο των influencers και των δημιουργών περιεχομένου που κερδίζουν χρήματα από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιθυμούν να βιντεοσκοπήσουν στο Oktoberfest.

Το Μόναχο έχει απαγορεύσει τις ζωντανές μεταδόσεις (live streams) από το φεστιβάλ και απαιτεί από όποιον θέλει να βιντεοσκοπήσει στον χώρο να διαθέτει ειδική άδεια, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο έναντι αντιτίμου. Φέτος έχουν εκδοθεί εκατοντάδες άδειες σε influencers, οι οποίοι αποκομίζουν κέρδη μέσω της τοποθέτησης προϊόντων ή χορηγιών.

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