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Η πρόταση προβλέπει ότι, μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ιατρική ίαση, οι πολίτες δεν θα υποχρεούνται πλέον να γνωστοποιούν το ιστορικό της νόσου τους.

Εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να παραμείνει βασισμένη σε ιατρικά δεδομένα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου.

Πολλοί επιζώντες και οργανώσεις ασθενών στηρίζουν το μέτρο, τονίζοντας ότι οι τρέχουσες πρακτικές δημιουργούν κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ιαθεί πλήρως.

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας υποστηρίζει τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη νομοθετικής προστασίας οδηγεί σε αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

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Γερμανοί πολιτικοί που έχουν νικήσει τον καρκίνο πρωτοστατούν σε προτάσεις για την προστασία ατόμων που βρίσκονται εδώ και καιρό σε ύφεση της νόσου, από αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν εκτεταμένες διακρίσεις σε τομείς όπως τα τραπεζικά δάνεια, η υιοθεσία παιδιών και η ασφάλιση.

Η πολιτική που είναι γνωστή ως «δικαίωμα στη λήθη» (RTBF) αποτελεί κεντρικό αίτημα μιας κοινότητας που εκτιμάται ότι αριθμεί 5,5 εκατομμύρια άτομα στη Γερμανία: πρώην ασθενείς με καρκίνο που έχουν λάβει ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς.

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«Όποιος έχει ξεπεράσει ιατρικά τον καρκίνο δεν πρέπει να υφίσταται μόνιμα μειονεκτική μεταχείριση σε κανέναν τομέα της ζωής, είτε πρόκειται για την ασφάλιση, τη χορήγηση πιστώσεων ή το εργατικό δίκαιο», αναφέρεται στο προτεινόμενο μέτρο που συντάχθηκε από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι οποίοι συμμετέχουν ως ελάσσων εταίρος στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας.

Μόλις παρέλθουν τα χρονικά όρια που δικαιολογούνται ιατρικά –συνήθως πέντε έτη– «δεν θα μπορεί πλέον να απαιτείται η γνωστοποίηση μιας προηγούμενης διάγνωσης καρκίνου που έχει ξεπεραστεί», επισημαίνεται στο έγγραφο.

Ένας από τους εμπνευστές της πρότασης, όπως αναφέρει ο Guardian, είναι ο Adis Ahmetović, εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος διαγνώστηκε με λέμφωμα σε ηλικία 30 ετών και σήμερα είναι 33. Είναι απαλλαγμένος από όγκους από τον Οκτώβριο του 2024 και, από ιατρικής άποψης, ενδέχεται να θεωρηθεί πλήρως ιαθείς από τον καρκίνο το 2029.

Ο Ahmetović υποστηρίζει ότι, πέρα ​​από την ηθική της δικαιολόγηση, η εν λόγω πολιτική «δεν θα κόστιζε ούτε σεντ στο κράτος».

Έλαβε τη στήριξη της συναδέλφου του Σοσιαλδημοκράτη Manuela Schwesig, η οποία έχει νικήσει τον καρκίνο του μαστού και διατελεί πρωθυπουργός του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, στις ακτές της Βαλτικής.

Η Schwesig δήλωσε ότι η Γερμανία παραμένει μία από τις εξαιρέσεις στην ΕΕ, καθώς θέτει σημαντικά εμπόδια σε όσους πρώην καρκινοπαθείς επιθυμούν να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. «[Σε άλλες χώρες] έχεις το δικαίωμα να κάνεις ξανά σχέδια όπως όλοι οι άλλοι: να αγοράσεις σπίτι, να δημιουργήσεις οικογένεια», δήλωσε στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Funke.

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«Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλύσει προ πολλού αυτό το ζήτημα. Χρειαζόμαστε νομοθετική ρύθμιση· οι εθελοντικές δεσμεύσεις δεν αρκούν».

Ο συμπρόεδρος του SPD, Lars Klingbeil, ο οποίος είναι υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ξεπέρασε τον καρκίνο της γλώσσας, έχοντας διαγνωστεί με τη νόσο το 2014. Έχει επίσης ταχθεί σθεναρά υπέρ της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας.

«Όποιος έχει νικήσει τον καρκίνο πρέπει να μπορεί να κοιτάζει ξανά μπροστά με ελευθερία, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά», δήλωσε.

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Μια διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητά από τη Γερμανία να υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις σχετικά με το «δικαίωμα στη λήθη» (RTBF) έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 55.000 υπογραφές.

Την πρωτοβουλία ξεκίνησε ο Tobias Burggraf, του οποίου η κόρη διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία δυόμισι ετών. «Μετά την ίαση ξεκινά η ζωή – όχι το επόμενο εμπόδιο», δήλωσε ο Burggraf, περιγράφοντας τον στόχο του.

Ανέφερε ότι η πρόταση που προωθείται από το SPD «καλύπτει την ουσία του αιτήματός μας», χαρακτηρίζοντάς την «ορθή και καθυστερημένη εδώ και καιρό».

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Η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD επικαλέστηκε στοιχεία έρευνας από οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών, σύμφωνα με τα οποία το 77% των ατόμων που έχουν επιβιώσει από καρκίνο (βάσει ιατρικής διάγνωσης) αντιμετωπίζουν αυτό που η οργάνωση αποκαλεί διακρίσεις κατά τη σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Ωστόσο, η Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών (GDV) προειδοποίησε κατά της θέσπισης σταθερών χρονικών ορίων όσον αφορά το καθεστώς του ασθενούς με καρκίνο. Η Ένωση υποστήριξε ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν καλύψεις ζωής και αναπηρίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τον μελλοντικό κίνδυνο των ασθενών βάσει επιστημονικών δεδομένων και ιατρικών συμβουλών, ώστε να διατηρούνται τα ασφάλιστρα σε προσιτά επίπεδα για όλους.

«Ακόμη και μετά την επιτυχή θεραπεία, ενδέχεται να επιμείνουν υποτροπές, μακροχρόνιες παρενέργειες της θεραπείας ή μόνιμα προβλήματα υγείας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης, Jörg Asmussen. «Ενδέχεται επίσης να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης άλλων ασθενειών, και ειδικότερα άλλων μορφών καρκίνου».

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Η Susanne Weg-Remers, από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο στη Χαϊδελβέργη, δήλωσε ότι, αν και ορισμένοι επιζώντες από καρκίνο εμφάνισαν όγκους σε άλλα όργανα, ο κίνδυνος δεν ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

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Δεδομένου ότι ένας στους δύο άνδρες και μία στις δύο ή τρεις γυναίκες στη Γερμανία θα εμφανίσουν κακοήθη όγκο κάποια στιγμή στη ζωή τους, «αν χρησιμοποιούσε κανείς τον καρκίνο ως επιχείρημα», δήλωσε στην εφημερίδα Süddeutsche, «δεν θα επιτρεπόταν καθόλου η πώληση ασφαλιστικών συμβολαίων ή η χορήγηση δανείων».

Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών υποστηρίζουν ότι οι αυτόματες υποθέσεις σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση της υγείας είναι ιδιαίτερα άδικες για τους νεότερους επιζώντες, των οποίων η πρόγνωση είναι συχνά καλή.

Το Γερμανικό Ίδρυμα για Νέους Ενήλικες με Καρκίνο ανέφερε ότι κάθε χρόνο στη Γερμανία διαγιγνώσκονται με καρκίνο 16.500 άτομα ηλικίας 18 έως 39 ετών, καθώς και 2.100 παιδιά, αλλά χάρη στις ιατρικές εξελίξεις, περισσότερο από το 80% των ατόμων και στις δύο ομάδες μπορεί να θεραπευτεί.

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Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO), η οποία παρέχει ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τον καρκίνο, έχει ταχθεί υπέρ ενός δίκαιου και ενιαίου προτύπου πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τους επιζώντες από καρκίνο σε όλη την Ευρώπη, το οποίο να βασίζεται σε μια ελάχιστη περίοδο πενταετούς ύφεσης της νόσου. Η εταιρεία επισήμανε ότι το τρέχον κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ οδηγεί σε «αδικαιολόγητες διακρίσεις».

Όπως επισημαίνεται, μόνο 11 κράτη-μέλη της ΕΕ είχαν θεσπίσει ειδικά νομικά μέτρα για την προστασία των επιζώντων από τον καρκίνο έναντι οικονομικών διακρίσεων, αφήνοντας 16 χώρες χωρίς αντίστοιχες διασφαλίσεις.

«Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τόπο διαμονής του επιζώντος».

Μια οδηγία της ΕΕ, την οποία η Γερμανία εξακολουθεί να επεξεργάζεται για την εφαρμογή της, επιτρέπει την επιβολή περιορισμών για χρονικό διάστημα έως και 15 ετών μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και παρέχει περιορισμένη προστασία όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων και την ασφάλιση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει δεσμευτική νομοθεσία σχετικά με το «δικαίωμα στη λήθη» (RTBF). Ενώ η Ιρλανδία θέσπισε σχετικό νόμο το 2026, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων για όσους αιτούνται στεγαστικό δάνειο, το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε ένα πλαίσιο που είναι σε μεγάλο βαθμό εθελοντικού χαρακτήρα.