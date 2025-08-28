Την παραίτησή του από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) υπέβαλε ο ελληνικής καταγωγής δρ. Δημήτρης Δασκαλάκης εξαπολύοντας πυρά τόσο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κέννεντι Jr καταγγέλοντάς τον για «ολοκληρωτική αποδόμηση της επιστήμης».

Ο δρ. Δασκαλάκης γνωστοποίησε την παραίτησή του μέσω ανάρτησης στο X και στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης. Στην επιστολή του τόνισε ότι αποχωρεί από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων του CDC, επικαλούμενος σοβαρές ηθικές και επιστημονικές αντιρρήσεις.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το CDC ως όχημα για την παραγωγή πολιτικών και υλικού που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική αλήθεια και στοχεύουν στη βλάβη, αντί στη βελτίωση, της δημόσιας υγείας», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι θέσεις που εκφράζει η σημερινή ηγεσία θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του να παραμένει στο πόστο του, δηλώνοντας με έμφαση: «Αρκετά πια!»

Ο ειδικός κάνει λόγο για «σκόπιμη υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια χαμηλού κινδύνου» και τονίζει ενδεικτικά: «Δεν έχω βιώσει ποτέ τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας, ούτε έχω δει τόσο άπειρο χειρισμό δεδομένων για την επίτευξη πολιτικού σκοπού αντί του καλού του αμερικανικού λαού».

Για τους λόγους της παραίτησής του αναφέρει: «Η πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο CDC δεν είναι ο λόγος που παραιτούμαι. Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του κάνοντάς το. Παραιτούμαι για να κάνω αυτόν και την κληρονομιά του περήφανους. Παραιτούμαι λόγω της δειλίας ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι το αξίωμά του και τα λόγια των υπευθύνων του επί δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορεί να συμβεί βία σαν κι αυτή».

Ο Δημήτρης Δασακαλάκης κάνει λόγο για έλλειψη επικοινωνίας σε σχέση με το Αμερικανό Υπουργείο Υγείας και υπογραμμίζει: «Δεν είμαι σίγουρος ποιον ακούει ο Υπουργός, αλλά σίγουρα δεν ακούει εμάς. Μη εξακριβωμένοι και με συγκρουόμενα συμφέροντα εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για το επιστημονικά άρτιο προσωπικό του CDC και άλλες αξιόπιστες πηγές.»

My resignation letter from CDC.



Dear Dr. Houry,



I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

Ποιος είναι ο Δημήτρης Δασκαλάκης

Γεννημένος στην Ουάσινγκτον από Έλληνες γονείς, ο δρ. Δασκαλάκης είναι λοιμωξιολόγος, γνωστός για την αμεσότητά του και την εναλλακτική δημόσια εικόνα του. Ξεχώρισε ως αναπληρωτής επίτροπος υγείας στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας COVID-19 και στη συνέχεια ανέλαβε διευθυντής του Τμήματος Πρόληψης HIV/AIDS του CDC. Το 2022 διορίστηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν αναπληρωτής συντονιστής της εθνικής αντίδρασης απέναντι στο mpox (ευλογιά των πιθήκων) , ρόλος που τον καθιέρωσε σε εθνικό επίπεδο.