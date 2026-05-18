Ένα επιστημονικό μοντέλο –εξίσωση – που δημοσιεύτηκε το 1960 στο περιοδικό Science εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, καθώς προέβλεπε ότι η ανθρώπινη πληθυσμιακή αύξηση θα έφτανε μαθηματικά σε ένα θεωρητικό «άπειρο» στις 13 Νοεμβρίου 2026. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον φυσικό Heinz von Foerster και τους συνεργάτες του, οι οποίοι ανέλυσαν ιστορικά δεδομένα πληθυσμού και διαπίστωσαν ότι η αύξηση δεν ήταν απλώς εκθετική, αλλά επιταχυνόμενη με ρυθμό που οδηγούσε σε μια μαθηματική «ιδιομορφία» σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο .

Το άρθρο, με τον προκλητικό τίτλο «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026», δεν αποτελούσε κυριολεκτική πρόβλεψη καταστροφής, αλλά ένα θεωρητικό υπόδειγμα για το πού θα κατέληγε μια καμπύλη ανεξέλεγκτης πληθυσμιακής αύξησης αν συνέχιζε χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναλύσεις, το μοντέλο βασιζόταν στην υπόθεση ότι ο χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού μειώνεται συνεχώς, κάτι που οδηγεί μαθηματικά σε «άπειρο» σε πεπερασμένο χρόνο .

Ωστόσο, ήδη από τις δεκαετίες που ακολούθησαν, τα πραγματικά δημογραφικά δεδομένα άρχισαν να αποκλίνουν σημαντικά από την πρόβλεψη. Η παγκόσμια γονιμότητα μειώθηκε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 1960, κυρίως λόγω της αστικοποίησης, της εκπαίδευσης, της βελτίωσης της υγείας και των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Έτσι, η εκρηκτική τάση που είχε ενσωματωθεί στο αρχικό μοντέλο δεν συνεχίστηκε στην πράξη.

Σύγχρονες επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παγκόσμια πληθυσμιακή αύξηση τείνει πλέον προς σταθεροποίηση, με ορισμένα μοντέλα να προβλέπουν κορύφωση μέσα στις επόμενες δεκαετίες και όχι απεριόριστη άνοδο. Σε νεότερες μελέτες, μάλιστα, γίνεται λόγος για πιθανό μέγιστο γύρω στο 2030, ακολουθούμενο από σταθεροποίηση ή και μείωση σε βάθος χρόνου .

Παρά την κατάρρευση της αρχικής υπόθεσης, το έργο του von Foerster εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό στη θεωρητική δημογραφία. Η «πρόβλεψη της καταστροφής» δεν αντιμετωπίζεται σήμερα ως πραγματικό σενάριο, αλλά ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να παράγουν ακραίες προβολές όταν επεκτείνονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς και βιολογικούς περιορισμούς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης παραμένει ένα διαχρονικό ερώτημα: κατά πόσο μπορεί η ανθρώπινη ανάπτυξη να συνεχίζεται απεριόριστα σε έναν πεπερασμένο πλανήτη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι, παρότι το συγκεκριμένο «Doomsday» δεν επαληθεύεται ως γεγονός, το πρόβλημα της βιωσιμότητας των πόρων και της περιβαλλοντικής ισορροπίας παραμένει επίκαιρο και καθοριστικό για τις επόμενες δεκαετίες.

Με πληροφορίες από Pubmed.ncbi.nlm.nih / Sciencedirect / Science