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Οι επαφές αυτές παραμένουν περιορισμένες και δεν περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγή ουσιαστικών θέσεων.

Παράλληλα, οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών υιοθέτησαν ομόφωνα συμπεράσματα για την Ουκρανία και αποφάσισαν την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για δώδεκα μήνες.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε το άνοιγμα της πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα αίσθηση ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άνοιξε διπλωματικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία προκειμένου να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της όταν και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, επιβεβαίωσε στους ανταποκριτές ξένου Τύπου ευρωπαίος αξιωματούχος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των ηγετών για το ουκρανικό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε ζητήσει από το γραφείο του να ανοίξει διπλωματικό δίαυλο με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για σύντομες διπλωματικές επαφές χωρίς ανταλλαγή ουσιαστικών θέσεων και χωρίς διαπραγμάτευση.

Η ενημέρωση ήρθε την ώρα που οι ηγέτες της ΕΕ υιοθέτησαν ομόφωνα συμπεράσματα για την Ουκρανία, με τη στήριξη και των 27 κρατών-μελών για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, αποφάσισαν την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για ακόμη δώδεκα μήνες.

Ωστόσο παρά τη διαφαινόμενη ενότητα η πρωτοβουλία του Κόστα σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε πάντως αντιδράσεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεδομένου ότι αρκετές κυβερνήσεις δεν είχαν ενημερωθεί. Εντονότερες φαίνεται να ήταν οι αντιδράσεις των χωρών της Βαλτικής.

Ιστορικό βήμα για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τον ευρωπαίο αξιωματούχο, αυτή την εβδομάδα το Συμβούλιο συμφώνησε να ανοίξει η πρώτη δέσμη διαπραγματευτικών κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό, ιστορικό ορόσημο που βάζει τέλος σε ένα μακρόχρονο αδιέξοδο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, με βάση τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα επιτεύγματα της ίδιας της Ουκρανίας, στόχος είναι πλέον να ανοίξουν όλες οι υπόλοιπες δέσμες διαπραγματευτικών κεφαλαίων το συντομότερο δυνατό.

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«Νέα αίσθηση ενότητας» γύρω από το τραπέζι των 27

Ο αξιωματούχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή της ομοφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ουκρανικό.

«Υπάρχει μια νέα αίσθηση ενότητας γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την Ουκρανία και αυτό αποδεικνύεται από την υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τα 27 κράτη-μέλη», σημείωσε.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς από τον Μάρτιο του 2025 οι ηγέτες αδυνατούσαν να συμφωνήσουν σε κοινά συμπεράσματα για την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται χωριστά κείμενα που υποστηρίζονταν από 26 κράτη-μέλη.

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Ενίσχυση της Ουκρανίας και πίεση προς τη Ρωσία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ηγέτες ασχολήθηκαν επίσης με τις διπλωματικές προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας.

«Όλες οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: την ενίσχυση της Ουκρανίας και την άσκηση πίεσης στη Ρωσία ενόψει μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Να είμαστε έτοιμοι όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες»

Ο αξιωματούχος αποκάλυψε επίσης το σκεπτικό που παρουσίασε ο Αντόνιο Κόστα στους ηγέτες σχετικά με τις επαφές με τη Μόσχα.

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«Ο πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να έχουμε αυτοπεποίθηση στις ενέργειές μας για τη στήριξη της Ουκρανίας και να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όταν και εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες για εμπλοκή με τη Ρωσία, προκειμένου να συμβάλουμε στη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα διασφαλίζει επίσης τα συμφέροντα της Ευρώπης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αυτή είναι και η κατεύθυνση που ζητά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό είναι επίσης που ζητά από εμάς ο πρόεδρος Ζελένσκι: να αναλάβει η Ευρώπη πιο ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες», σημείωσε.

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Ο ρόλος του Κόστα και οι επαφές με το Κρεμλίνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στον θεσμικό ρόλο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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«Το σημαντικότερο είναι ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν συντονισμένοι ως προς το πώς θα εμπλακούν με τη Ρωσία και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του προέδρου είναι να διασφαλίζει την ενότητα της ΕΕ», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, αρκετοί ηγέτες επισήμαναν κατά τη συζήτηση ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο «φυσικός εκπρόσωπος» των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναφορά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς έρχεται στον απόηχο της κίνησης του Κόστα και ερμηνεύεται ως πολιτική στήριξη στον ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει πιθανών μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

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«Διπλωμάτες που κάνουν τη δουλειά των διπλωματών»

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές με το Κρεμλίνο, ο ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Αντόνιο Κόστα είχε ζητήσει από το γραφείο του να ανοίξει διπλωματικό δίαυλο με τη Ρωσία.

«Στόχος ήταν να είναι έτοιμος, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι:

«Μιλάμε για σύντομες επαφές χωρίς ανταλλαγή ουσιαστικών θέσεων και χωρίς διαπραγμάτευση – διπλωμάτες που κάνουν τη δουλειά των διπλωματών».

Η διευκρίνιση αυτή επιχειρεί να βάλει τέλος στις εικασίες των τελευταίων ημερών περί μυστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας, υπογραμμίζοντας ότι οι επαφές περιορίστηκαν στο άνοιγμα ενός διαύλου επικοινωνίας για την περίπτωση που δημιουργηθούν στο μέλλον οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες.