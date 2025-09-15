Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενόψει και της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα.

Μετά τη συνάντηση τους οι δύο άνδρες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις.

Advertisement

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτηση του εκφράζοντας τη στήριξη του στην Πολωνία η οποία πριν από μερικές ημέρες προστάτευσε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. «Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμία παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

“Ανάγκη για κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα στηρίξει την ευρωπαϊκή άμυνα” – Το μήνυμα σε Άγκυρα και Βρυξέλλες

Μεταξύ των θεμάτων που ανέπτυξε ήταν αυτό της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, μία προοπτική που Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα κι για αυτό επανέφερε την πρόταση του για τη δημιουργία ενός κοινού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα χρηματοδοτήσει αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Μιλώντας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αμυντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε άλλη μία φορά ότι σε αυτήν «δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Άγκυρα. Όπως διευκρίνισε, αυτές οι τρίτες χώρες μπορούν να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά αυτό σημαίνει ότι οφείλουν να σεβαστούν τις αρχές της.

Βαρύτητα έδωσε και στο μεταναστευτικό, αναφέροντας την αύξηση των παράνομων αφίξεων στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπε, «η ΕΕ πρέπει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής».

Περνώντας στο ουκρανικό ζήτημα, εξέφρασε τη δημόσια στήριξη στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, με τη συμμετοχή και της Ουκρανίας, για τη λήξη του πολέμου δίνοντας έμφαση στην ανάγκη τήρησης των εγγυήσεων ασφαλείας και του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο.

“Να εφαρμοστεί κοινή ενεργειακή πολιτική”

Με τον Αντόνιο Κόστα συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι που ανέφερε ο Πρωθυπουργός τονίζοντας ότι στηρίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας. Παράλληλα όμως εξέφρασε την ανησυχία του για την ανεπίτρεπτη -όπως τη χαρακτήρισε- παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ ενώ μίλησε για την ανάγκη αποφυγής οποιασδήποτε κλιμάκωσης στη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνει η Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός έκλεισε τις δηλώσεις του κάνοντας αναφορά στις οικονομικές εξελίξεις, στην ανάγκη εφαρμογής κοινής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να μειωθούν οι τιμές καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Όπως εξήγησε, στόχος είναι «μία Ευρώπη ισχυρή που θα στηρίζει όλες τις Ευρωπαίες και όλους τους Ευρωπαίους».

Advertisement

Αντόνιο Κόστα: «Εντυπωσιακή η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας»

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι θεσμοί της ΕΕ πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες ενώ εξήρε τη σημασία της ενότητας εντός της Ένωσης εξηγώντας ότι «αυτή είναι η δύναμη μας».

Ο Αντόνιο Κόστα μίλησε επίσης με θερμά λόγια για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία σχετικά με τις επιδόσεις της την τελευταία δεκαετία. «Είναι εντυπωσιακό το πως ανακάμψατε» είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των όσων δήλωσε, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας συμφωνώντας με την πρόταση Μητσοτάκη για δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου με στόχο την αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα ενώ μίλησε και για τη βελτίωση που απαιτείται στη διαχείριση των συνόρων της Ευρώπης και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Advertisement