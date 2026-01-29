Ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες.

Αν και η πληροφορία ήταν γνωστή το επιβεβαίωσε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η οποία προσερχόμενη στο συμβούλιο δήλωσε μεταξύ άλλων: «Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και αναμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά της Τεχεράνης, τα οποία, σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, περιλαμβάνουν κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων, αλλά και για τη στρατιωτική στήριξη του Ιράν προς τη Ρωσία. Από το 2011 και ιδίως μετά το 2022, η Ένωση έχει διευρύνει σημαντικά το καθεστώς κυρώσεων, στοχοποιώντας πρόσωπα, οντότητες και θεσμικούς μηχανισμούς που συνδέονται με την εσωτερική καταστολή και την αποσταθεροποιητική δράση της χώρας, μέτρα που όπως λένε πολλοί δεν είναι αρκετά για να κλονίσουν το καθεστώς. (Δείτε εδώ αναλυτικά τις μέχρι σήμερα κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ιράν)

Σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες, η πολιτική δυναμική εντός της Ένωσης έχει μεταβληθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες, μετά και την άρση επιφυλάξεων από κράτη-μέλη. Μάλιστα η ανακοίνωση α πό το Παρίσι ότι υποστηρίζει τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων ανοίγει το δρόμο για να ξεπεραστούν οι όποιες επιφυλάξεις. Στον ίδιο δρόμο ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πλέον δεν διαφαίνεται πρόθεση άσκησης βέτο από κάποιο κράτος-μέλος, παρότι ορισμένες πρωτεύουσες εξακολουθούν να διατυπώνουν προβληματισμούς για τις επιπτώσεις μιας τόσο βαριάς πολιτικής απόφασης. Η σκληρότητα της καταστολής των διαδηλωτών από τους Φρουρούς της Επανάστασης δεν αφήνει περιθώρια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να εγκρίνουν νέες στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος ιρανικών προσώπων και οντοτήτων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και πρόσθετα μέτρα κατά εκείνων που εμπλέκονται στη στρατιωτική υποστήριξη της Ρωσίας.

Όμως εάν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ αποφασίσουν την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων τότε αυτό θα είναι μια κίνηση που θα ξεπερνά όλες τις άλλες καθώς αυτόματα θα σήμαινε το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις μετακινήσεων, τοποθετώντας το ιρανικό σώμα στο ίδιο νομικό καθεστώς με οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Κάποιοι εκφράζουν προβληματισμούς ότι με αυτό τον τρόπο κλείνουν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ ΕΕ και Τεχεράνης, άλλοι φοβούνται για πιθανά αντίποινα, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που όπως σωστά μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ανησυχούν για την τύχη δυτικών που κρατούνται στις ιρανικές φυλακές.

Όμως, έπειτα και από τις χιλιάδες απώλειες ζωών που καταλογίζονται στο καθεστώς, στις Βρυξέλλες ενισχύεται η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει πλέον το πολιτικό περιθώριο να περιορίζεται σε καταδικαστικές δηλώσεις χωρίς ουσιαστικές αποφάσεις.