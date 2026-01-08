Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός την Πέμπτη (8/1) στην πόλη Δυρράχιο της Αλβανίας, την ώρα που συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονταν όλο το 24ωρο για την απομάκρυνση δεκάδων κατοίκων από πλημμυρισμένα σπίτια που επλήγησαν από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Ήδη από την Κυριακή, αρκετές χώρες στα δυτικά Βαλκάνια επηρεάστηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία. Δρόμοι έμειναν κλειστοί λόγω κατολισθήσεων, σιδηροδρομικές γραμμές υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ αρκετά σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν βάρκες για να απεγκλωβίσουν κατοίκους που παρέμειναν παγιδευμένοι στα σπίτια τους. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Δυρράχιο, Φιέρι και Αυλώνα, καθώς η στάθμη του νερού στον ποταμό Βιόσα ξεπέρασε ακόμα και τα εννιά μέτρα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας.

Παράλληλα, ένας 55χρονος δημοτικός υπάλληλος, που αγνοούνταν από την Τρίτη, εντοπίστηκε νεκρός σε αποστραγγιστικό κανάλι στο Δυρράχιο και πιθανότατα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι προχώρησαν σε απαντλήσεις σε τουλάχιστον 800 σπίτια και κτίρια, αφού πρώτα είχαν φροντίσει να στεγάσουν περίπου 300 άτομα σε εγκαταστάσεις του στρατού και της αστυνομίας.

Προβλήματα σε Κόσοβο, Βοσνία και Κροατία

Η φονική κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε όλα τα δυτικά Βαλκάνια. Στο Κόσοβο, μεγάλες εκτάσεις γης πλημμύρισαν λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Την Πέμπτη ξεκίνησε να χιονίζει, ενώ προβλήματα εξαιτίας των χιονοπτώσεων παρατηρήθηκαν και στην Βοσνία.

«Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Οι δρόμοι δεν έχουν καθαρίσει ακόμα, ούτε τα πεζοδρόμια», δήλωσε ο Άρμιν Χασάνοβιτς, κάτοικος στο Σαράγεβο, την πρωτεύουσα της Βοσνίας. Στο Ζάγκρεμπ, η θερμοκρασία που καταγράφγκε το πρωί της Πέμπτης άγγιξε τους -14 βαθμούς Κελσίου, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για νέο κύμα ψύχους από την Κυριακή, με ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.