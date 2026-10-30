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Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας στιγμιότυπα από την κοινή τους περιπέτεια.

Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νέα ηλικία, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του Τριντό στη ζωή της.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Δεκέμβριο, χαρακτηρίζοντας τον σύντροφό της ως τον μεγάλο έρωτα της ζωής της.

Παρά τις πρόσφατες προσωπικές δυσκολίες και τον χωρισμό της, η Πέρι δήλωσε πως κατάφερε να προχωρήσει και να βρει ξανά τον προσανατολισμό της.

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Τα 42α γενέθλιά της στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό γιόρτασε η Κέιτι Πέρι, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο για να υποδεχτεί τη νέα χρονιά της ζωής της. Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά πραγματοποίησαν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, με ορειβασία, καταρρίχηση με σχοινιά και καγιάκ σε ποτάμι. Από τις στιγμές που μοιράστηκε η ποπ σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεχώρισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί στην κορυφή ενός βουνού.

Η Πέρι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την κοινή τους απόδραση. Στα στιγμιότυπα οι δυο τους εμφανίζονται με εξοπλισμό ορειβασίας, απολαμβάνοντας τις δραστηριότητές τους στη φύση, ενώ δεν έλειψε και η γενέθλια τούρτα, η οποία ήταν σοκολατένια.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κέιτι Πέρι έγραψε: «Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Ένιωθα κάπως αδιάφορη για αυτή τη μεταβατική ηλικία των 42… Ύστερα κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση στα πάντα. Αν και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…».

Η εξομολόγηση της Κέιτι Πέρι: «Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου»

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσα από το Instagram.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο PEOPLE, η Κέιτι Πέρι μίλησε για τις αλλαγές που έφερε η περασμένη χρονιά στην προσωπική της ζωή, αναφερόμενη και στη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό. Όπως αποκάλυψε, μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο ήταν μαζί για σχεδόν δέκα χρόνια και απέκτησαν μία κόρη, γνώρισε έναν άνθρωπο που θεωρεί τον μεγάλο έρωτα της ζωής της.

«Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη χρονιά ήταν πραγματικά δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιοδεία της «Lifetimes Tour» συνέπεσε με μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την ίδια, καθώς είχε προηγηθεί η έντονη κριτική που δέχτηκε για το άλμπουμ της «143», αλλά και ο χωρισμός της από τον Ορλάντο Μπλουμ το περασμένο καλοκαίρι.

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Παρά τις δυσκολίες, η τραγουδίστρια δήλωσε πως κατάφερε να ξαναβρεί τον προσανατολισμό της και να προχωρήσει μπροστά, αποκαλύπτοντας πως η νέα της σχέση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα δώρα της χρονιάς.

«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», τόνισε.

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