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Ο μεγαλύτερος γιος του Τζάστιν Τριντό φιλοδοξεί να κάνει καριέρα στον χώρο της μουσικής και δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερους υποστηρικτές από τον ίδιο τον πατέρα του και πρώην πρωθυπουργό του Καναδά και τη σύντροφό του, την κορυφαία ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Το νέο τραγούδι του 18χρονου

Ο 18χρονος Ξαβιέ δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο του τραγούδι «Downtown» και αναμένει τις αντιδράσεις των αγαπημένων του προσώπων για το μουσικό του βήμα.

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Για αυτό, μοιράστηκε τις αντιδράσεις του πατέρα του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι, με το ζευγάρι να χορεύει και να χοροπηδάει μέσα σε κατάστημα στον Καναδά.

Καθώς ακούγεται η μελωδία, ο Τριντό εμφανίζεται στο πλάνο, χορεύοντας στον διάδρομο του καταστήματος και τραγουδώντας παράλληλα, ενώ η 41χρονη παρουσιάζεται στο τέλος του βίντεο, επίσης χοροπηδώντας και χαμογελώντας με σκοπό να εκφράσει τον ενθουσιασμό της.

Ο νεαρός Ξαβιέ είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει ο Τζάστιν Τριντό με την πρώην σύζυγό του, Σόφι Γκρεγκουάρ, με την οποία χώρισε το 2023. Όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή του, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την τραγουδίστρια και σύντροφο του πατέρα του, ενώ η ίδια τον συμβουλεύει για τα επόμενά του βήματα στη μουσική βιομηχανία.