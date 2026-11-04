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Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στο Ελσίνκι ή το Τάμπερε για μια τετραήμερη γαστρονομική εμπειρία, με τα έξοδά τους καλυμμένα από τον οργανισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδικά δείπνα με ντόπιους Φινλανδούς, δραστηριότητες και περιηγήσεις, με στόχο την προβολή της φινλανδικής κουζίνας στο διεθνές κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, αναρτώντας ένα δημιουργικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ειδικό hashtag.

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τους νικητές αξιολογώντας την αυθεντικότητα και την προσωπική προσέγγιση των υποψηφίων, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο.

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Η Φινλανδία αναζητά 16 singles από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2027 για ένα «blind date», καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των εξόδων τους.

Η πρωτοβουλία «Finnish Dinner Date»

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Finnish Dinner Date», αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας του Visit Finland (του εθνικού οργανισμού τουρισμού) με στόχο τη γνωριμία του διεθνούς κοινού με τη φινλανδική κουζίνα. Παρότι η Φινλανδία ανακηρύσσεται η ευτυχέστερη χώρα του κόσμου για εννέα συνεχόμενα έτη, η γαστρονομία της δεν έχει λάβει την ίδια διεθνή προβολή σε σύγκριση με τους Σκανδιναβούς γείτονές της — μια εικόνα που ο οργανισμός ελπίζει να αλλάξει μέσω της ρομαντικής αυτής καμπάνιας.

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Οι singles θα ταξιδέψουν στο Ελσίνκι και το Τάμπερε, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει γαστρονομικές εμπειρίες, περιηγήσεις και ομαδικά δείπνα με ντόπιους Φινλανδούς, με μενού που επιμελούνται ορισμένοι από τους κορυφαίους σεφ της χώρας.

Η ιδέα εμπνεύστηκε από μια τάση γνωριμιών, γνωστή ως sinkkukori («καλάθι για ελεύθερους»). Σε ορισμένα σουπερμάρκετ της χώρας, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ένα ροζ καλάθι αγορών ως σήμα ότι είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες.

«Το φαγητό φέρνει τους Φινλανδούς πιο κοντά. Τώρα προσκαλούμε τους ταξιδιώτες να συμμετάσχουν μαζί μας με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο», δήλωσε η Χέλι Χιμένεθ, ανώτερη διευθύντρια διεθνούς μάρκετινγκ του Business Finland.

Τι περιλαμβάνει το ταξίδι

Τα τετραήμερα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 9 και 19 Φεβρουαρίου 2027. Οκτώ νικητές θα ταξιδέψουν στο παραθαλάσσιο Ελσίνκι και άλλοι οκτώ στο Τάμπερε, στην περιοχή των λιμνών.

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Κάθε ομάδα θα εξερευνήσει τον προορισμό της μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα γαστρονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει υπαίθριες εξορμήσεις, σάουνα και περιηγήσεις. Η κεντρική εκδήλωση θα είναι ένα ομαδικό δείπνο, όπου οι οκτώ διεθνείς ταξιδιώτες θα συναντήσουν δύο ντόπιους ελεύθερους Φινλανδούς, απολαμβάνοντας ένα μενού γευσιγνωσίας σχεδιασμένο από καταξιωμένους σεφ.

Το Visit Finland καλύπτει τα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, τη διαμονή σε ιδιωτικά δωμάτια, τα γεύματα και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να επιλέξουν την πόλη που θα επισκεφθούν, καθώς η επιλογή θα γίνει από τον οργανισμό μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Παρά την προβολή του «blind date», δεν πρόκειται για προξενιό, γιατί τα δείπνα έχουν σχεδιαστεί ως ομαδικές εμπειρίες και οι οργανωτές δεν υπόσχονται ότι όλες οι γνωριμίες θα έχουν ρομαντική κατάληξη.

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Πώς κάνετε αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελεύθεροι άνω των 18 ετών από όλο τον κόσμο, εξαιρουμένων των πολιτών και κατοίκων Φινλανδίας.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει δύο βήματα:

–Δημιουργία βίντεο: Οι υποψήφιοι πρέπει να δημιουργήσουν ένα βίντεο στα αγγλικά απαντώντας στην ερώτηση: «Τι θα σερβίρατε σε ένα δείπνο γνωριμίας και γιατί;»

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-Δημοσίευση στα social media: Το βίντεο πρέπει να αναρτηθεί σε Instagram, TikTok ή YouTube με το hashtag #FinnishDinnerDate και επισήμανση του επίσημου λογαριασμού του Visit Finland (@ourfinland στο Instagram, @visitfinland.com στο TikTok, @VisitFinland στο YouTube). Για όσους επιθυμούν διακριτικότητα, τα βίντεο στο YouTube μπορούν να ανέβουν ως “μη καταχωρισμένα” (unlisted).

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την επίσημη διαδικτυακή αίτηση παραθέτοντας τον σύνδεσμο του βίντεο. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές με βάση τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την προσωπική προσέγγιση.

–Προθεσμία: Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Νοεμβρίου 2026 (11:59 π.μ. ώρα Φινλανδίας). Οι 16 νικητές θα ειδοποιηθούν ατομικά, ενώ η δημόσια ανακοίνωση προγραμματίζεται για την 1η Δεκεμβρίου.

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Πηγή: Forbes

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