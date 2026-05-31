Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που βρίσκονται στα κέντρα των περισσότερων γαλαξιών ίσως δεν καταστρέφουν μόνο τα πάντα γύρω τους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και νέους κόσμους. Σύμφωνα με νέα αστροφυσική μελέτη, τα ενεργά γαλαξιακά κέντρα θα μπορούσαν να αποτελούν περιοχές ακραίου σχηματισμού πλανητών, με εκατομμύρια πλανήτες να γεννιούνται σε περιβάλλοντα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αφιλόξενα για ζωή και δημιουργία.

Οι περισσότεροι γαλαξίες, ανάμεσά τους και ο δικός μας Milky Way, διαθέτουν στο κέντρο τους μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Συνήθως αυτές οι κοσμικές «μηχανές» παραμένουν αδρανείς, καθώς δεν απορροφούν ύλη. Ωστόσο, σε ορισμένες περιόδους ενεργοποιούνται, καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες αερίων και σκόνης, συχνά ύστερα από συγκρούσεις ή συγχωνεύσεις γαλαξιών. Τότε δημιουργείται αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν ενεργός γαλαξιακός πυρήνας (AGN), μία από τις πιο φωτεινές και ενεργειακά ισχυρές περιοχές στο σύμπαν.

Ο αστροφυσικός Barry McKernan από το City University of New York και οι συνεργάτες του προσομοίωσαν τον τεράστιο δίσκο σκόνης και αερίων που περιβάλλει έναν τέτοιο ενεργό πυρήνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνθήκες εκεί είναι ιδανικές για τη συσσώρευση κοσμικής σκόνης, η οποία σταδιακά ενώνεται σχηματίζοντας ολοένα μεγαλύτερα σώματα και τελικά πλανήτες. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δίσκοι αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν δεκάδες εκατομμύρια πλανητοειδή και πλανήτες, από μεγέθη παρόμοια με της Γης έως «υπερ-Δίες».

«Πρόκειται για έναν πραγματικά εντυπωσιακό νέο δρόμο δημιουργίας εξωτικών πλανητών», δήλωσε ο ΜακΚέρναν, σημειώνοντας πως αυτοί οι κόσμοι θα είναι τελείως διαφορετικοί από όσους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πλανήτες αυτοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν τεράστιες διαστάσεις, επειδή τα ενεργά γαλαξιακά κέντρα περιέχουν πολύ περισσότερη σκόνη από τους συνηθισμένους πρωτοπλανητικούς δίσκους γύρω από νεαρά άστρα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία γιγάντιων βραχωδών πλανητών μεγαλύτερων ακόμη και από τον Jupiter, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί αλλού στο σύμπαν. Πολλοί από αυτούς πιθανόν να διαθέτουν επιφάνειες καλυμμένες με λάβα, λόγω συνεχών συγκρούσεων με άλλους κόσμους.

Η έρευνα προχωρά ακόμη περισσότερο, προτείνοντας ότι ορισμένοι από αυτούς τους γιγάντιους πλανήτες μπορεί να γίνουν τόσο ογκώδεις ώστε να ξεκινήσει πυρηνική σύντηξη στον πυρήνα τους. Σε αυτή την περίπτωση θα μετατρέπονταν σε παράξενα «βραχώδη άστρα». Άλλα αντικείμενα ίσως απορροφήσουν τόσο μεγάλες ποσότητες αερίου ώστε να καταρρεύσουν σχηματίζοντας μαύρες τρύπες ενδιάμεσης μάζας.

Οι δίσκοι σκόνης γύρω από ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες μπορούν να εκτείνονται για δεκάδες έτη φωτός. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία σχηματισμού πλανητών λαμβάνει χώρα σε ασύλληπτη κλίμακα. «Θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατομμύρια πλανήτες γύρω από μια κεντρική υπερμεγέθη μαύρη τρύπα», ανέφερε ο ΜακΚέρναν.

Ο Sean Raymond από το University of Bordeaux σημειώνει ότι οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη πως άστρα και πλανήτες μπορούν να σχηματιστούν γύρω από μαύρες τρύπες, όμως ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας πλανητών σε τόσο γιγαντιαία κλίμακα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ενεργά γαλαξιακά κέντρα ίσως αποτελούν ένα από τα πιο παραγωγικά «φυτώρια» νέων κόσμων στο σύμπαν.

Με πληροφορίες από New Scientist / Αrxiv / Astrobiology