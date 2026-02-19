Οι φίλοι της αστρονομίας αναμένεται να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα στο τέλος του μήνα, καθώς έξι πλανήτες θα εμφανιστούν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «παρέλαση πλανητών» ή πλανητική ευθυγράμμιση και συμβαίνει όταν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε πλανήτες είναι ορατοί ταυτόχρονα από τη Γη, σύμφωνα με τη NASA.

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι παρατηρητές του ουρανού θα έχουν την ευκαιρία να δουν τους πλανήτες Ερμή, Αφροδίτη, Δία, Κρόνο, Ουρανό και Ποσειδώνα να εμφανίζονται ευθυγραμμισμένοι κατά μήκος του ουρανού, σχηματίζοντας ένα σχετικά σπάνιο πλανητικό «σκηνικό». Αν και οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται πραγματικά ο ένας δίπλα στον άλλον στο Διάστημα, από τη σκοπιά της Γης θα δίνουν την εντύπωση ότι σχηματίζουν μια ενιαία γραμμή.

Οι πλανητικές παρελάσεις συμβαίνουν επειδή οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο περίπου στο ίδιο επίπεδο, γνωστό ως εκλειπτικό επίπεδο. Κάθε πλανήτης κινείται με διαφορετική ταχύτητα και σε διαφορετική απόσταση από τον Ήλιο, ωστόσο υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες αρκετοί από αυτούς φαίνεται να «ευθυγραμμίζονται» στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να απέχουν μεταξύ τους από εκατομμύρια έως και δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. H ευθυγράμμιση είναι καθαρά οπτικό φαινόμενο.

Ανάλογο θέαμα είχε σημειωθεί και στις 27 Φεβρουαρίου 2025, όταν επτά πλανήτες – Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας – εμφανίστηκαν σε μια σπάνια επταπλή ευθυγράμμιση, η οποία δεν αναμένεται να επαναληφθεί μέχρι το 2040. Τότε, ο αστρονόμος Γκρεγκ Μπράουν από το Royal Observatory Greenwich είχε επισημάνει ότι η ταυτόχρονη εμφάνιση τριών, τεσσάρων ή και πέντε πλανητών δεν είναι ασυνήθιστη μέσα σε έναν χρόνο. Ωστόσο, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πλανητών που συμμετέχουν, τόσο περισσότερες προϋποθέσεις πρέπει να συμπέσουν, γεγονός που καθιστά τις «πλήρεις» επταπλές παρελάσεις αρκετά σπάνιες.

Από τους έξι πλανήτες της φετινής ευθυγράμμισης, τέσσερις – ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Δίας – θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Αντίθετα, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, που βρίσκονται στις ψυχρές και απομακρυσμένες περιοχές του ηλιακού μας συστήματος, θα απαιτήσουν κιάλια ή τηλεσκόπιο για να εντοπιστούν. Ο Ερμής ενδέχεται να είναι πιο δύσκολο να παρατηρηθεί, καθώς θα βρίσκεται χαμηλά κοντά στον ορίζοντα.

Η καλύτερη στιγμή για την παρατήρηση θα είναι περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου. Οι ειδικοί προτείνουν να κοιτάξετε χαμηλά προς τον δυτικό ουρανό, ιδανικά από σημείο με ανεμπόδιστη θέα και καθαρό καιρό. Σύμφωνα με τη NASA, για να είναι ένας πλανήτης ορατός χωρίς οπτικά βοηθήματα, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον λίγες μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, με τις 10 μοίρες ή και περισσότερο να θεωρούνται ιδανικές. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η ατμόσφαιρα της Γης κοντά στο έδαφος εξασθενεί το φως των ουράνιων σωμάτων, διαχέοντάς το και απορροφώντας το.

Η πλανητική παρέλαση θα είναι ορατή σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αν και η ιδανική ημερομηνία διαφέρει ελαφρώς ανά περιοχή. Σύμφωνα με την εφαρμογή Star Walk, η καλύτερη ημέρα παρατήρησης θα είναι η 25η Φεβρουαρίου για το Σάο Πάολο, η 28η Φεβρουαρίου για την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, την Πόλη του Μεξικού και το Τόκιο, η 1η Μαρτίου για το Πεκίνο, το Βερολίνο, το Λονδίνο και τη Μουμπάι και η 2α Μαρτίου για το Ρέικιαβικ. Έτσι, οι ουρανοπαρατηρητές σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το εντυπωσιακό κοσμικό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από Guardian