Συνεχίζονται οι «εκκαθαρίσεις» από τον Αμερικανό Ντόναλντ Τραμπ καθώς μετά την απομάκρυνση του στελέχους της Fed Λίζα Κουκ, προχώρησε και στην απομάκρυνση της διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ Σούζαν Μονάρες.

Η Σούζαν Μονάρες – που βρίσκεται στη θέση μόλις έναν μήνα – αρνήθηκε «να επικυρώσει μη επιστημονικές, απερίσκεπτες οδηγίες» και κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ότι «εργαλειοποιεί τη δημόσια υγεία», σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Ο δικηγόρος της επέμεινε ότι η απόλυσή της δεν ήταν νόμιμη και ότι μόνο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – και όχι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου – μπορούσε να την απομακρύνει.

Ο λόγος για την απομάκρυνσή της, όπως ανέφερε το Λευκό Οίκο σε ανακοίνωση, ήταν ότι «δεν ήταν ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του προέδρου».



Παραιτήσεις στελεχών του CDC

Τουλάχιστον τρία ανώτερα στελέχη του CDC παραιτήθηκαν, μερικά επικαλούμενα απογοήτευση για την πολιτική εμβολίων και την ηγεσία του Κένεντι (RFK Jr).

Μεταξύ αυτών ήταν η επικεφαλής ιατρός Ντέμπρα Χούρι, η οποία προειδοποίησε για την «άνοδο της παραπληροφόρησης» γύρω από τα εμβόλια σε επιστολή της προς το CBS News. Παράλληλα, αντιτάχθηκε σε προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό του οργανισμού.

Ο Ντάνιελ Τζέρνιγκαν, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αναδυόμενων και Ζωονοτικών Λοιμώξεων, ήταν επίσης από αυτούς που παραιτήθηκαν, επικαλούμενος «το παρόν κλίμα στο υπουργείο».

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμών και Αναπνευστικών Νοσημάτων, δήλωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να υπηρετεί «λόγω της συνεχιζόμενης εργαλειοποίησης της δημόσιας υγείας».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, παραιτήθηκε επίσης η Δρ Τζένιφερ Λέιντεν, διευθύντρια του Γραφείου Δημόσιας Υγείας για Δεδομένα, Επιτήρηση και Τεχνολογία.



Η σύγκρουση με τον Κένεντι

Η New York Times μετέδωσε ότι η Δρ Μονάρες συγκρούστηκε με τον Κένεντι, γνωστό σκεπτικιστή των εμβολίων, για την πολιτική εμβολιασμού.

Ο Κένεντι δήλωσε στο Fox News ότι «η ηγεσία του CDC πρέπει να υλοποιήσει την ατζέντα του Τραμπ» και πρόσθεσε ότι «το CDC έχει προβλήματα και πρέπει να διορθωθεί».

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς χαρακτήρισε την απόλυση «απερίσκεπτη» και «επικίνδυνη» και κάλεσε σε έρευνα για την υπόθεση.



Απόφαση FDA για τα εμβόλια Covid

Την ίδια μέρα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε νέα εμβόλια Covid, περιορίζοντας όμως τα άτομα που μπορούν να τα λάβουν.

Τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ηλικιωμένους, αλλά αποκλείονται νεότεροι ενήλικες και παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Ο Κένεντι έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter): «Οι άδειες κατεπείγουσας χρήσης για τα εμβόλια Covid, που κάποτε δικαιολογούσαν ευρείες εντολές στην κυβέρνηση Μπάιντεν, τώρα ανακαλούνται».