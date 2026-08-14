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Εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση Τραμπ μετά τις αποκαλύψεις για τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες των Αμερικανών στρατιωτών στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή εδώ και εννέα μήνες.

Αμερικανοί βουλευτές από την Καλιφόρνια, με επικεφαλής τον Μάικ Λέβιν, απαιτούν απαντήσεις από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον εκτελούντα χρέη υπουργού Ναυτικού Χανγκ Κάο σχετικά με την κατάσταση

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Το πλοίο αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο, στην πολιτεία της Καλιφόρνια, στις 21 Νοεμβρίου 2025.

🇺🇸 Reports emerge that the US Navy may send USS George Washington to the Middle East to replace USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/VOPm3cwh50 August 13, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, ο Δημοκρατικός βουλευτής Λέβιν κοινοποίησε επιστολή που υπογράφεται από τέσσερις Αμερικανούς βουλευτές, στην οποία αναφέρεται ότι «τα σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντικατάσταση του USS Lincoln δεν επαρκούν».

«Χρειαζόμαστε σαφείς και ειλικρινείς πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις επιχειρησιακές αστοχίες που οδήγησαν στα προβλήματα στο USS Lincoln, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά», αναφέρει η επιστολή.

«Γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν αμέσως οι ανθυγιεινές συνθήκες; Γιατί τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έλαβαν επαρκή υποστήριξη για την ψυχική τους υγεία; Γιατί το Πολεμικό Ναυτικό δεν ενημέρωσε έγκαιρα και επανειλημμένα τις οικογένειες και τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους για αυτά τα προβλήματα;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ απέρριψε τις αναφορές περί επιδείνωσης των συνθηκών στο USS Abraham Lincoln, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα «εντελώς διαστρεβλωμένα».